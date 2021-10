Pouvoir d'achat : Jadot propose un "chèque énergie à 400 euros" pour les plus précaires

En pleine crise du pouvoir d'achat, Anne Hidalgo a proposé sur RTL de baisser la TVA sur le prix des carburants de 20% à 5,5%, "une proposition d'urgence" dans le cadre d'une "situation exceptionnelle". Pour Yannick Jadot, il faut "élargir le chèque énergie" et le "porter à 400 euros supplémentaires dès maintenant pour les 5,8 millions de familles qui sont le plus en difficulté et à 100 euros pour 15 millions de familles supplémentaires".

"Depuis des années nous portons l'idée d'investir dans l'isolement des logements, le bouclier le plus protecteur contre les crises énergétiques. Ca permet d'économiser jusqu'à 500-600 euros par an", souligne le candidat écologiste à la présidentielle. Ce programme d'isolation soit gratuit pour les familles les plus précaires."

Autre idée mise en avant par Yannick Jadot au micro de RTL ce vendredi 8 octobre, "la tarification sociale", et qu'ainsi "les premiers kilowatt/heure, mètres cubes de gaz ou d'eau soient gratuits pour les familles en difficulté". Il plaide pour "une écologie sociale qui anticipe les chocs énergétiques pour moins consommer et permettre aux plus précaires de compenser".

C'est la pire des politiques clientélistes Yannick Jadot

Yannick Jadot a également réagi à la mesure proposée par le gouvernement de lisser la hausse des prix de l'énergie sur les mois à venir. "Ce n'est pas suffisant. Ca veut dire que ce que les Français ne vont pas payer maintenant ils le paieront après l'élection présidentielle. C'est la pire des politiques clientélistes, dénonce-t-il. Il est invraisemblable dans notre pays que l'État s'enrichisse sur les difficultés sociales, liées à l'énergie, que rencontrent les Françaises et les Français".