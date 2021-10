Présidentielle 2022 : comment les sondages sont-ils effectués ?

Éric Zemmour poursuit sa percée dans les sondages. La dernière enquête Harris Interactive pour le magazine Challenges, publiée mercredi 6 octobre, place le candidat putatif à la présidentielle 2022 à 17% d'intentions de vote. Le polémiste est donc pour la première fois classé devant Marine Le Pen et qualifié pour le second tour. Ce sondage est toutefois à prendre avec prudence car le même jour, un sondage Elabe pour BFMTV place Éric Zemmour à 13% et donc recalé du second tour.

Il est possible d'avoir confiance dans ces sondages si on les prend pour ce qu’ils sont, pour une photo, un instantané, afin de voir les grandes tendances et les dynamiques au fil des semaines. Pour cela, les sondages sont utiles et plutôt fiables. Mais si les citoyens espèrent lire le résultat d’une élection qui a lieu dans six mois, ils sont certains de se tromper.

Il faut également prendre en compte les fameuses marges d'erreur. Pour Éric Zemmour à 17% par exemple, il y a une marge d’erreur d’environ deux points, ce qui signifie que l’Institut Harris le situe entre 15 et 19%. Si l’échantillon n’est pas tout à fait représentatif, des corrections et des redressements sont effectués de manière scientifique. Une commission des sondages surveille également l'ensemble des études et publie sur son site les notices détaillées de chaque enquête, avec la méthode, les gens interrogés, leur âge et leur région.

48 heures pour une étude de 1.000 personnes

Pour mener à bien leurs enquêtes, les instituts de sondages ne passent plus aucun coup de fil. Désormais, tout se passe sur Internet. Les personnes sondées sont invitées à cocher des cases sur des questionnaires en ligne. Cette méthode s'avère rapide puisqu'en l'espace de 48 heures, une enquête auprès de 1.000 personnes qui se sont inscrites peut être réalisée.

Il faut également savoir que les personnes interrogées pour les enquêtes sont payées par les instituts via des bons d’achat, ou alors quelques centimes (de 10 à 30 centimes). Chaque institut renouvelle constamment ses panels donc ce n'est certainement pas avec les sondages qu'il est possible de faire fortune.