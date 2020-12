Décès de Giscard d'Estaing : qu'est-il prévu pour cette journée de deuil national ?

publié le 09/12/2020 à 07:41

Une semaine après le décès de Valéry Giscard d'Estaing, mercredi 2 décembre, la France salue sobrement la mémoire de l'ancien président de la République ce mercredi 9, à l'occasion d'une journée de deuil national.

Un livre d'or sera disponible au musée d'Orsay et les drapeaux tricolores seront en berne ce mercredi 9 décembre tandis qu'une minute de silence sera respectée à 12h dans plusieurs institutions. Valéry Giscard d'Estaing n'avait pas souhaité d'hommage national, contrairement à celui qui avait été organisé pour l'ancien président Jacques Chirac, en septembre 2019.

Emmanuel Macron, qui avait décrété une journée de deuil national en l'honneur de cette "figure centrale de l'histoire de notre République", saluée par tous comme un modernisateur et un Européen convaincu, recevra sa famille à l'Élysée dans l'après-midi.

Le musée d'Orsay à Paris, créé en 1977 à l'initiative de Valéry Giscard d'Estaing, et fermé actuellement en raison du contexte sanitaire, sera exceptionnellement ouvert et un livre d'or sera mis à disposition. La famille de l'ancien chef de l'État se rendra au musée, ainsi que le Premier ministre Jean Castex, qui échangera avec elle.

La classe politique salue sa mémoire

Des membres du gouvernement, les présidents des deux chambres, Richard Ferrand pour l'Assemblée et Gérard Larcher pour le Sénat, ainsi que le président du Conseil constitutionnel Laurent Fabius sont également attendus au musée. Plusieurs responsables politiques ont d'ailleurs appelé à donner au musée d'Orsay le nom de Valéry Giscard d'Estaing. D'autres registres seront ouverts en France à l'initiative des préfets et des maires.

Les enseignants qui le souhaitent pourront également consacrer un moment pour évoquer la mémoire de l'ancien président de la République. Le bureau de l'Assemblée nationale devrait de son côté proposer qu'une "plaque commémorative" soit apposée dans l'hémicycle, comme celle dévoilée le 23 septembre en l'honneur de Jacques Chirac.

Les députés lui ont rendu hommage, mardi 8 décembre, en observant une minute de silence dans l'hémicycle. Valéry Giscard d'Estaing fut député du Puy-de-Dôme à de nombreuses reprises entre 1956 et 2002. S'associant à "l'hommage" des parlementaires, le Premier ministre Jean Castex a insisté sur son "engagement européen" et rappelé qu'à cet égard "il ne fut pas toujours compris" à l'Assemblée.

Les condoléances de Bernadette Chirac

D'autres hommages à Valéry Giscard d'Estaing sont prévus notamment à Chamalières, son fief historique, dont il fut maire et dont le maire actuel est son fils Louis. Hospitalisé à plusieurs reprises ces derniers mois, Valéry Giscard d'Estaing avait fait l'une de ses dernières apparitions publiques lors des obsèques de Jacques Chirac, qui fut son Premier ministre puis son successeur.



Malgré les différends notoires entre les deux hommes, la veuve de Jacques Chirac, Bernadette, a écrit une lettre de condoléances à Anne-Aymone Giscard d'Estaing. L'Allemagne "perd un ami" et "un grand Européen", avait salué la chancelière Angela Merkel, jeudi 3 décembre.



Né à Coblence, en Allemagne, en 1926, Valéry Giscard d'Estaing, diplômé de Polytechnique et de l'ENA, a occupé différents postes ministériels avant d'être élu à l'Élysée en 1974. La deuxième moitié de son septennat est plombée par la crise née des chocs pétroliers et marquée par le soupçon des affaires. Le 10 mai 1981, il échoue à se faire réélire face à François Mitterrand.