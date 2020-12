Décès de Valéry Giscard d'Estaing : des funérailles dans la plus stricte intimité

Mort de Valéry Giscard d'Estaing : une cérémonie dans la plus stricte intimité

publié le 05/12/2020 à 13:21

Les obsèques de Valery Giscard d'Estaing ont eu lieu dans le Loir-et-Cher, ce samedi 5 décembre, dans la plus stricte intimité. L'ancien président, décédé mercredi à l'âge de 94 ans a été inhumé dans la commune d'Authon où le corbillard est arrivé à 10h35 devant Anne-Aymone, son épouse, et ses trois enfants, Valérie-Anne, Henri et Louis.

Le cercueil de Valéry Giscard d'Estaing étaient recouvert de deux drapeaux, celui de la France et de l'Europe, selon ses propres volontés. Certains proches, comme l'agriculteur qui gérait ses terres ou encore le secrétaire de sa fondation, Geoffroy de Roquancourt, étaient également présents. Ce dernier, ému aux larmes, s'est exprimé après la cérémonie : "Je partage l'émotion de sa famille car pour moi, c'était un patron que j'ai beaucoup apprécié".

Une trentaine de personnes ont pu pénétrer dans l'église tandis qu'un périmètre de sécurité empêchait l'accès aux habitants. Selon les souhaits du défunt, la musique a fait partie de la cérémonie. L'accès au caveau de l'ancien chef de l'État, inhumé aux côtés de sa fille Jacinthe, décédée en 2018, sera libre, comme l'a confirmé le préfet du Loir-et-Cher. Tous les concitoyens qui souhaitent rendre hommage à Valéry Giscard d'Estaing pourront donc le faire.