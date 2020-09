publié le 23/09/2020 à 17:29

Une cérémonie de trente minutes pour rendre hommage à "celui qui, devant l'Histoire, sut incarner l'essentiel de la France". Ce sont les mots prononcés par le président de l'Assemblée Richard Ferrand, ce mercredi 23 septembre, alors qu'il dévoilait une plaque à l'Assemblée nationale en mémoire de l'ancien chef de l'État Jacques Chirac, un an après sa mort.

Il a rendu hommage à une personnalité politique, mais aussi historique. "Raconter la vie de Jacques Chirac, ce serait retracer l'histoire de la Ve République", a confié Richard Ferrand, en rappelant longuement le parcours de l'ex-Président, mort le 26 septembre 2019 à l'âge de 86 ans. Il a en effet occupé la vie politique pendant un demi-siècle.

La plaque de cuivre, la 65e de l'hémicycle, apposée au dessus du siège 99, a été dévoilée sous les applaudissements par sa fille Claude et Richard Ferrand, "en hommage de la représentation nationale à celui qui, devant l'Histoire, sut incarner l'essentiel de la France".

Richard Ferrand a salué son héritage

Le président de l'Assemblée nationale a qualifié l'ancien Président de "Jacques Chirac l'infatigable, Jacques Chirac l'insubmersible". Il a également salué son héritage, de sa formule "notre maison brûle" en 2002 à son vote pour l'abolition de la peine de mort en 1981, en passant par la reconnaissance de la responsabilité française dans la déportation des Juifs pendant la Seconde guerre mondiale.

L'ancien chef du gouvernement Édouard Philippe, assis au premier rang, a assisté à la cérémonie où une multitude de personnalités de droite étaient présentes. Il y avait notamment les anciens Premiers ministres Alain Juppé et Jean-Pierre Raffarin, ainsi que plusieurs ministres de celui qui fut pendant 12 ans chef de l'État : Jean-Louis Debré, Jacques Toubon et Jean-François Copé.

Tout le monde a été, est ou sera chiraquien

Étaient également présents François Baroin, pour qui Jacques Chirac était un père spirituel, ainsi que ses anciens ministres aujourd'hui présidents de région Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. Tous trois sont régulièrement évoqués pour porter la droite à la présidentielle de 2022.

#DirectAN Jacques Chirac l’infatigable, Jacques Chirac l’insubmersible, Jacques Chirac qui incarnait l’idée même de dynamisme et d’allant, Jacques Chirac nous quitta, il y a un an.



Nous lui rendons hommage dans l'hémicycle ce matin, en présence de sa famille et de ses proches. pic.twitter.com/G3KNRh9AkP — Richard Ferrand (@RichardFerrand) September 23, 2020

Mais au-delà de la droite, Jacques Chirac a réuni ce 23 septembre plusieurs personnalités de gauche, tels le chef de file des Insoumis Jean-Luc Mélenchon, la maire PS de Paris Anne Hidalgo ou le député communiste André Chassaigne. "Aujourd'hui, pour paraphraser le Général, je constate que tout le monde a été, est ou sera chiraquien", a affirmé Richard Ferrand.

Député de Corrèze pendant plus de 16 ans

Jacques Chirac a été député de la troisième circonscription de la Corrèze pendant plus de 16 ans au total, entre avril 1967 et mai 1995. Deux fois président, deux fois Premier ministre, il a aussi été trois fois maire de Paris et ministre à de nombreuses reprises.



Comme le rapporte France Culture, en 1920, on avait décidé d’honorer par le dépôt d’une plaque commémorative la mémoire des députés morts pour la France. Depuis la fin du XXe siècle, autour de 1994, cet honneur a été élargi aux chefs d’État, chefs de gouvernement, Présidents de l’Assemblée nationale, vice-présidents et les Présidents de commission.