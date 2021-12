Jubillar, Mia, Baldwin... Les 10 faits divers qui ont marqué 2021

Qu'elles soient nationales comme le féminicide de Mérignac ou internationales comme la disparition de Gabrielle Petito, ces affaires nous ont tenus en haleine sur des mois, voire sur l'ensemble de l'année 2021, qui touche à sa fin.

Certaines d'entre elles ont connu leur épilogue durant l'année. En témoigne la découverte des ossements de Lucas Tronche, disparu en 2015. D'autres, avaient commencé avant 2021 et n'ont toujours pas pris fin, à l'instar de la passionnante mais toute aussi macabre affaire Jubillar.

Cette fin d'année est donc l'occasion de se remémorer ces différents faits divers qui ont marqué l'année.

1 - L'affaire Jubillar

Elle aura rythmée l'année 2021. Depuis la disparition de Delphine Jubillar entre le 15 et le 16 décembre 2020, cette affaire est au cœur de l'actualité. Des battues pour retrouver la mère de deux enfants en début d'année à l'interpellation de son ex-compagnon Cédric Jubillar en juin, le mystère de cette disparition reste entier.

En décembre, à l'occasion des demandes de remise en liberté de Cédric Jubillar, plusieurs révélations tendent à accabler l'ancien époux de Delphine. Mais les enquêteurs ne disposent toujours pas d'éléments concrets pour prouver sa culpabilité.

2 - La disparition de Magali Blandin

Un complot familial complètement macabre. Le 10 février 2020, Magali Blandin, une mère de famille, disparaît près de Rennes. Jérôme Gaillard, son mari avait alors été placé en détention provisoire le 21 mars, après avoir avoué le meurtre de son épouse de 42 ans, tuée à coups de batte de baseball et confié l'avoir enterrée dans un bois.

L'enquête révèlera que son mari, avec l'aide de ses parents, avait versé 20.000 euros à trois Géorgiens pour se débarrasser de sa femme. Par la suite, Jérôme Gaillard s'est pendu dans sa cellule du centre pénitentiaire de Vezin-le-Coquet, en Ille-et-Vilaine, dans la nuit du dimanche au lundi 1er novembre.

3 - L'enlèvement de la petite Mia

Le mardi 13 avril 2021, une alerte enlèvement est déclenchée pour l'enlèvement d'une petite fille de 8 ans prénommée Mia par trois hommes alors qu'elle était hébergée aux Poulières, un village vosgien, chez sa grand-mère maternelle. Elle avait ensuite été remise à sa mère qui n'en avait pas la garde.



Retrouvée en Suisse, Mia rejoint sa grand-mère. De son côté, l'enquête montre que Rémy Daillet, figure des milieux complotistes, aurait été complice de cet enlèvement, ayant servi de "gourou" auprès des ravisseurs.

4 - Le féminicide de Mérignac

Chahinez Daoud, mère de famille de 31 ans, a été brûlée vive par son mari en pleine rue, mardi 4 mai à Mérignac en Gironde. Déjà connu des services de police, l'ex-conjoint a été interpellé alors que sa femme avait porté plainte contre lui deux mois avant le drame.



Cette affaire a permis de mettre en avant le manque de protection des femmes victimes de violences conjugales car son compagnon avait été libéré sans qu'elle en soit informée et que le risque de récidive n'avait pas été pris en compte.



Le 4 janvier prochain, six policiers seront convoqués en conseil de discipline pour fautes ou erreurs d'appréciation et une série de défaillances.

5 - Le double meurtre dans les Cévennes

Plus de 300 gendarmes, huit hélicoptères, des caméras infrarouges et des brigades cynophiles ont été mobilisées pour retrouver le fugitif après le double meurtres d'employés d'une scierie des Plantiers (Gard).



Le 15 mai 2021, après quatre jours et trois nuits de traque dans la forêt des Cévennes, Valentin Marcone se rend aux forces de l'ordre. Inscrit dans un club de tir sportif de Lozère, il possédait à son domicile une douzaine d'armes à feu et plus de 3.000 munitions, et avait des tendances paranoïaques.

6 - La découverte des ossements de Lucas Tronche

Plus de six ans de recherches ont pris fin le 8 juillet dernier. Des ossements retrouvés fin juin étaient bien ceux de Lucas Tronche, disparu depuis le 18 mars 2015 après avoir quitté son domicile pour se rendre à un cours de natation dans une commune voisine.



Les 25 et 25 juin 2021, des effets personnels, dont un sac à dos, un blouson, une montre et des tennis, avaient été retrouvés à proximité des ossements, à moins d'un kilomètre du domicile des parents de l'adolescent de 15 ans, le long de la paroi d'une falaise.

7 - La disparition de Gabrielle Petito

Une affaire qui a suscité une vive émotion aux États-Unis. Le 11 septembre, la famille de Gabrielle Petito, jeune voyageuse américain, a signalé sa disparition, disant n'avoir pas eu de nouvelles d'elle depuis la fin août. Elle avait quitté New York en juillet avec son compagnon pour un voyage dans une camionnette aménagée censé durer quatre mois et dont les étapes, étaient régulièrement partagées sur Instagram et YouTube, à travers des photos et vidéos.



Rentré sans "Gaby", Brian Laundrie avait disparu à la suite de la découverte du corps sans vie de sa compagne, morte par strangulation. Après plusieurs jours de traque, son corps est lui aussi retrouvé inerte en Floride. L'affaire compte de nombreuses zones d'ombre.

8 - L'affaire Alec Baldwin

Le 22 octobre 2021, l'acteur Alec Baldwin a tué par balle la directrice de la photographie et blessé le réalisateur du western qu'il était en train de tourner au Nouveau-Mexique (États-Unis). L'arme, qu'il croyait être factice, était bien réelle et chargée.



Interviewé sur ABC début décembre, l'acteur américain prétend ne pas avoir appuyé sur la détente. Toutefois, l'enquête tente de révéler la responsabilité de chacun dans cette affaire, du fournisseur de l'arme jusqu'à Alec Baldwin, tueur malgré lui.

9 - La fausse disparition de la joggeuse en Mayenne

Un mensonge qui pourrait coûter cher. Le lundi 8 novembre dans la soirée, une adolescente de 17 ans est portée disparue en Mayenne. Après la mobilisation de dizaines de gendarmes, une équipe cynophile et un hélicoptère, elle avait été retrouvée 24 heures plus tard, en état de choc, disant avoir été enlevée par "plusieurs ravisseurs". Entendue par les enquêteurs, la jeune joggeuse du nom de Lisa a finalement avoué avoir menti.



Une enquête pour dénonciation d'infraction mensongère avait alors été ouverte. L'adolescente risque jusqu'à six mois de prison ferme et 7.500 euros d'amende.

10 - La prise d'otages rue d'Aligre à Paris

La prise d'otages a duré près de 17h entre les 20 et 21 décembre derniers. Un forcené s'est retranché dans une boutique de la rue d'Aligre dans le 12e arrondissement de Paris, prenant en otages deux, puis une femme.



Souffrant de troubles psychologiques, l'homme de 56 ans s'est finalement rendu aux policiers. Il réclamait de parler à des hauts responsables comme le Garde des Sceaux Éric Dupont-Moretti ou le préfet de police Didier Lallement. Aucun blessé n'a été à déplorer.