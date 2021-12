INVITÉ RTL - Prise d'otages à Paris : le patron de la BRI raconte les dessous des négociations

La prise d'otages a duré presque 17h. Ce mardi 21 décembre vers 8h30, le forcené qui prenait en otage deux, puis une femme, s'est rendu aux policiers rue d'Aligre dans le 12e arrondissement de Paris.

Durant près de 17h, Simon Riondet, patron de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) a négocié, sans interruption, avec l'homme de 56 ans, souffrant de troubles psychiatriques. "Ce qui va l'amener à se rendre, c'est une écoute attentive. Il faut réussir à comprendre, nous devons nous adapter", confie-t-il sur RTL. Il insiste sur l'importance de "sentir s'il est en phase de montée un peu délirante et qu'il devient dangereux ou s'il est en train de descendre".

L'homme avait un grand besoin d'attention, avec des tendances mégalomanes. Il réclamait de parler à des hauts responsables comme le Garde des Sceaux Éric Dupont-Moretti ou le préfet de police Didier Lallement. Le processus de négociations a donc été plus long que prévu. "Il faut le ramener vers la réalité, l'issue la plus favorable pour tout le monde. Un mélange de compréhension et de fermeté. Et nous savons prendre ce temps", conclue Simon Riondet.