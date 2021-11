Suicide du mari de Magali Blandin : ce que l’on sait

Sa mort avait suscité une forte émotion en début d'année. Magali Blandin, une mère de famille, avait disparu en février près de Rennes. Son mari avait fini par reconnaître l'avoir tuée. L'homme s'est finalement suicidé dans la nuit du dimanche au lundi 1er novembre.

Le corps de Jérôme Gaillard a été découvert peu avant 4 heures du matin dans sa cellule située dans l'aile réservée aux détenus vulnérables de la maison d'arrêt de Vezin-le-Coquet, en Ille-et-Vilaine. Il s'est pendu à la grille de la fenêtre avec une cordelette fabriquée à partir d'un morceau de drap qu'il a déchiré. Il a laissé sur une table une lettre d'adieux, ainsi qu'un feuillet manuscrit intitulé "testament", a précisé le parquet.

L'homme de 45 ans avait entamé une grève de la faim pour pouvoir voir ses enfants âgés de 4, 8, 13 et 15 ans. Ce dernier avait auparavant été placé en détention provisoire le 21 mars dernier, après avoir avoué le meurtre de son épouse de 42 ans, tuée à coups de batte de baseball et confié l'avoir enterrée dans un bois près de Rennes.

Dans cette affaire, les protagonistes sont nombreux. Trois Géorgiens sont ainsi mis en examen car Jérôme Gaillard avait fait appel à eux pour exécuter sa femme. Il leur avait versé un peu plus de 20.000 euros avec la complicité de ses parents, Jean et Monique, âgés de 72 et 75 ans, avant d'agir finalement seul. Ces derniers, actuellement détenus, pourraient être appelés à comparaître.