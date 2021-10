INFO RTL - Féminicide à Mérignac : sept policiers convoqués devant le conseil de discipline

Selon les informations de RTL, le Directeur Général de la Police Nationale (DGPN) a décidé en fin de semaine dernière de convoquer devant le conseil de discipline sept policiers impliqués à différents niveaux dans les défaillances qui ont précédé le meurtre de Chahinez Boutaa par son mari en mai dernier à Mérignac.

En juin dernier, un rapport conjoint de différentes inspections avait pointé une série d’erreurs d’appréciation et de coordination entre la police et la justice, notamment dans la prise d’une des plaintes de Chahinez et dans l’enquête qui s’en est suivie. Ces convocations devant le conseil de discipline concernent l’ensemble de la chaine hiérarchique, et remontent jusqu’au Directeur Départemental de la Sécurité Publique (DDSP) de Gironde, l’échelon le plus élevé du département.

Cette décision de la part du DGPN va au-delà des recommandations qui avaient été formulées par l’IGPN. Toujours selon nos informations, la police des polices ne préconisait pas de passage devant le conseil de discipline, où les sanctions peuvent aller jusqu’à la révocation, mais proposait des sanctions directes, une procédure moins lourde et potentiellement moins sévère.

Les sept policiers concernés auront l’occasion de s’expliquer sur leur implication devant le conseil de discipline. Rappelons qu’en juillet dernier, Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur avait promis des sanctions "à tous les niveaux de la chaîne de responsabilité".