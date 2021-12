Alec Baldwin auteur d'un tir mortel : le téléphone de l’acteur saisi par la justice

Alec Baldwin lors du gala RFK Ripple Of Hope 2021 au New York Hilton Midtown, le 09 décembre 2021 à New York.

L’enquête sur le décès de la directrice de la photographie Halyna Hutchins, survenu lors du tournage de Rust le 21 octobre dans un ranch de Santa Fe (Nouveau-Mexique), se poursuit outre-Atlantique. Le juge a validé la demande des policiers en charge des investigations de saisir le téléphone portable de l'acteur Alec Baldwin, qui manipulait le revolver lorsque la victime a été mortellement touchée par balle, rapporte SkyNews.

Le mandat de perquisition a été délivré par un tribunal de Santa Fe. La cour demande l'accès aux messages ou emails échangés entre Baldwin, la production et l'armurière. La justice souhaiterait également prendre connaissance des échanges juste après le drame avec une personne non-identifiée, détaille Gala.

La semaine dernière, lors de sa première interview télévisée depuis l'accident, Alec Baldwin a déclaré à ABC qu'il n'avait pas appuyé sur la gâchette. En larmes, il a expliqué que la gâchette du revolver, qu’on lui avait présenté comme étant inoffensif, "n'a pas été actionnée". "Je n'ai pas pressé la détente… (...) Non, non, non, non, non, je ne pointerais jamais une arme sur quelqu'un", a poursuivi le comédien.

À la question de la présence de cette vraie balle sur le tournage, la star hollywoodienne âgée de 63 ans a dit ne pas comprendre comment celle-ci a pu se trouver sur les lieux. "Quelqu'un a mis une balle réelle dans l'arme, une balle qui n'était même pas censée" être sur le plateau, d'après lui. "J'ai le sentiment que quelqu’un est responsable pour ce qui s’est passé et je ne peux pas dire qui c'est, mais je sais que ce n'est pas moi", s'est défendu l'acteur.