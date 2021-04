Affaire Magali Blandin : le rôle des beaux-parents s'éclaircit

publié le 01/04/2021 à 21:33

De nouveaux éléments sur le meurtre de Magali Blandin, mère de quatre enfants qui aurait été tuée par son mari Jérôme Gaillard le 11 février dernier, à coups de batte de baseball près de Rennes. Les beaux-parents avaient été mis en examen pour complicité. Ce jeudi 1er avril s'est tenu l'audience de demande de remise en liberté de la mère du meurtrier soupçonné. On sait désormais pourquoi le couple est poursuivi par la justice.

En effet, le jour du crime, les parents ont fourni un alibi à leur fils, à sa demande. Depuis son domicile, ils auraient téléphoné et envoyé des emails pour faire croire qu'il était présent. Avec ses cheveux gris et ses petites lunettes, Monique, 72 ans, dit avoir peur de son fils, un "manipulateur", a-t-elle dit aux enquêteurs. Pour son avocate, elle n'était pas chez son fils, elle faisait ses courses au supermarché, il n'y avait que le papa.

50.000 euros ont été prêtés à Jérôme Gaillard : ce n'était pas pour financer le crime, mais pour la rénovation de la maison familiale et le divorce. Pour la partie civile, cette mère pouvait éviter l'issue fatale et sauver Magali Blandin, car elle avait connaissance du projet criminel. La confrontation entre les parents n'a pas été faite, des analyses techniques des téléphones portables sont en cours. Un important travail d'enquête reste à effectuer sur l'aspect financier et surtout sur le trajet précis du couple le jour du drame.