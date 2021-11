Nouveau rebondissement dans l'affaire Gabby Petito. Selon Steven Bertolino, l'avocat du jeune homme, Brian Laundrie s'est bien suicidé d'une balle en pleine tête. Il a confirmé l'information ce mardi aux médias américains, même si le FBI, en charge de l'affaire n'a pour l'heure pas confirmé l'information.

"Chris et Roberta Laundrie ont été informés que la cause du décès était une blessure par balle à la tête et que le type de décès était un suicide", a déclaré l'avocat dans un communiqué, avant d'ajouter que les parents de Brian Laundrie "espèrent que ces découvertes mettront fin aux deuils des deux familles."

Le corps de Brian Laundrie avait été retrouvé le 20 octobre dernier dans le ruisseau Myakkahatchee en Floride. Une première autopsie n'avait pas permis d'établir la cause du décès et les restes avait été envoyés à un anthropologue légiste pour une évaluation plus approfondie.

Pour rappel, après un road-trip en van censé durant plusieurs mois avec sa fiancée Gabby Petito, Brian Laundrie était rentré seul et n'avait pas expliqué pourquoi. Quelques jours plus tard, le corps de l'Américaine de 22 ans était découvert dans le Wyoming. L'autopsie avait conclu à un un homicide par strangulation manuelle.