Disparition de Lucas Tronche : les enquêteurs ont retrouvé un téléphone

Une trouvaille qui va permettre d'en savoir plus sur les circonstances de la disparition de Lucas Tronche. Après avoir trouvé des ossements et des vêtements similaires à ceux que portait l'adolescent disparu en 2015, les enquêteurs ont mis la main sur un téléphone ce vendredi 25 juin à Bagnols-sur-Cèze (Gard).

D'après les informations recueillies par BFMTV, rien ne permet d'affirmer que ce téléphone appartenait à l'adolescent, disparu subitement en 2015 alors qu'il partait à un entraînement de natation. Dans les prochains jours, les enquêteurs vont s'atteler à étudier l'appareil et tenter d'analyser son contenu.

Le mystère qui règne autour de la disparition de Lucas Tronche depuis 6 ans est en passe d'être levé. En ce qui concerne "un blouson" et "une montre" retrouvés la veille, il est "quasi-certain qu'ils appartenaient à Lucas Tronche", a affirmé ce vendredi le procureur de la République de Nîmes Eric Maurel, lors d'une conférence de presse. Pour ce qui est du le sac à dos, "s'il y avait encore des incertitudes, il est de plus en plus probable qu'il soit celui de Lucas Tronche."

En revanche, aucune trace d'un maillot de bain ou d'une serviette. Selon le procureur, "une ambiguïté" réside également dans les restes de chaussures également retrouvées la veille. "Les expertises médico-légales et les prélèvements génétiques" sont en cours sur les ossements découverts jeudi. Les résultats devraient être connus dans "quelques semaines", a assuré Eric Maurel.