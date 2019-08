publié le 22/08/2019 à 13:02

La scène se passe dans la nuit de mardi 20 août à mercredi sur l'autoroute A44 en direction de Dortmund, en Allemagne. Sur la bande d'arrêt d'urgence, un véhicule garé, feux de détresse allumés, et au volant, un enfant en pleurs, de 8 ans. Il explique aux policiers qui viennent d'ouvrir la portière qu'il voulait "juste conduire un peu".

Fan d’autos tamponneuses et de kart, ce garçon, qui avait déjà conduit des voitures dans des enceintes privés, a réussi à déjouer la surveillance de ses parents pour démarrer la Volkswagen automatique de sa mère. Il a pris l'autoroute qui en Allemagne est sans péage. Et quand il a atteint les 140 km/h, il a compris que c'était trop et a cherché à se garer.

Entre temps, sa mère qui a découvert que son garçon et sa voiture n'étaient pas là, a alerté la police. Les forces de l'ordre de Rhénanie du Nord-Westphalie se sont contentées d'un tweet où ils commentent : "Heureusement, il ne s'est rien passé de grave."

