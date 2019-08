publié le 22/08/2019 à 11:18

C'est une drôle intervention qu'a faite une brigade de gendarmerie d'Indre-et-Loire. En fin de semaine dernière, cette patrouille a été appelée par la cliente d'un salon de beauté. Elle n'était pas contente de la manucure réalisée.

Cette cliente a donc contacté les gendarmes afin de leur faire constater les faits et de déposer plainte. La patrouille, une fois sur place, s'est trouvée avec la commerçante du salon, conciliante, qui proposait une solution et la cliente en colère, rapporte la gendarmerie d'Indre-et-Loire sur sa page Facebook et repéré par France Bleu.

Les gendarmes ont donc expliqué à la cliente qui voulait "absolument déposer plainte" qu'il n'y avait pas d'infraction pénale. "Mécontente des explications des gendarmes (...) elle quitte les lieux toujours aussi énervée", détaille la gendarmerie qui semble avoir bien pris l'intervention comme "un conflit de la plus haute importance"...