publié le 12/08/2019 à 15:10

Alertés par la SPA, les gendarmes ont fait une terrible découverte le mercredi 7 août dans une maison de Luitré-Dompierre, près de Fougères, en Ille-et-Vilaine.

Ils ont trouvé en tout 44 chiens : 29 en très mauvaise santé et 15 morts dans un congélateur. Selon les explications de la SPA à Ouest-France, les habitantes de la maison, une femme de 80 ans et sa fille, étaient dépassées par la situation et "n'avaient pas les moyens" d'entretenir les chiens. Elles ne les auraient cependant pas violenté.

La majorité des chiens sont très maigres et ont plusieurs maladies non soignées, comme des tumeurs ou des ulcères aux yeux. L'un des cadavres de chien a été autopsié et il serait mort après s'être fait renverser par une voiture. Les propriétaires ne stérilisaient aucun d'entre eux, c'est pourquoi leurs nombres augmentaient sans cesse.

Le parquet de Rennes a été saisi

La SPA a recueilli 20 des chiens, qui sont actuellement dispatchés entre les refuges de Vitré, Châteaubourg et de Rennes. Dès qu'ils seront soignés, ils pourront être proposés à l'adoption.

Neufs chiens sont restés avec les propriétaires, c'est le chiffre maximum qu'un particulier est autorisé à détenir. "On va essayer de leur faire bénéficier d'une visite vétérinaire au frais de la SPA et de les stériliser, pour que cela ne recommence pas", a déclaré une bénévole à Ouest-France.

La gendarmerie a ouvert une enquête pour "sévices graves et actes de cruauté envers un animal domestique". Le parquet de Rennes a été saisi.