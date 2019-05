Les pompiers ne paieront plus les péages à partir du mois de juillet

publié le 31/05/2019 à 03:25

C'est désormais officiel, les pompiers n'auront bientôt plus à payer les péages autoroutiers. En effet, le président de Vinci autoroutes a annoncé ce mercredi 29 mai que "la gratuité pour les véhicules de secours en intervention sera introduite à partir du 1er ou du 14 juillet" lors d’une audition devant la commission du développement durable au Sénat selon Le Figaro.



Jusqu'à présent, et aussi surprenant qu cela soit, les véhicules d'intervention d'urgence n'avaient droit à la gratuité que lorsque leurs missions avaient lieu sur les autoroutes elles-mêmes. Des limitations qui vont donc désormais prendre fin puisque les pompiers n'auront plus à payer les péages autoroutiers dès le mois de juillet prochain. Une mesure qui est synonyme de manque à gagner pour les sociétés d'autoroute, mais qui ne donnera lieu à aucune compensation. La perte de revenus restera donc à leur charge.

"Une mesure de bon sens et d’intérêt général"

"Une mesure de bon sens et d’intérêt général", comme l'avait assuré la ministre des Transports Élisabeth Borne dès le mois d'avril. Cette mesure avait été votée dans un amendement à la loi de finance 2018 adopté à l'automne 2017 à l'unanimité, pourtant elle n'avait jusque là pas été introduite.

En effet le problème était dû au décret d'application qui n'était pas sorti. Après un accord avec les concessionnaires d'autoroute, la gratuité pour l’ensemble des déplacements des véhicules de secours (police, gendarmerie, pompiers et SAMU) sur l’intégralité des autoroutes du territoire français est désormais actée.