et AFP

publié le 21/08/2019 à 21:05

C'est une première. Le Bureau français d'enquêtes et d'analyses (BEA) a lancé un appel à témoins pour retrouver des pièces de moteur perdues en juillet par un Airbus A220 alors qu'il survolait l'Yonne, a-t-on appris mercredi 21 août auprès du BEA.

C'est la première fois que cet organisme chargé de déterminer les causes et circonstances d'un incident ou accident aérien recours à ce procédé pour retrouver une pièce d'avion, a précisé un de ses représentants.

Le BEA a lancé cet appel à témoins "au nom du NTSB", son homologue américain chargé de l'enquête parce que le moteur Pratt & Whitney en cause est de conception américaine.

Les pièces du moteur "seraient tombées dans une zone boisée non habitée proche des communes de Perrigny-sur-Armançon et de Cry", indique le BEA sur Twitter.

L'incident, qualifié de "grave", s'est produit le 25 juillet sur un A220 de la compagnie Swiss International reliant Genève à Londres. Une panne sur le moteur gauche a conduit l'équipage a dérouter l'avion vers l'aéroport Paris Charles-de-Gaulle (France) où il s'est posé sans encombre. Aucun des passagers n'a été blessé et l'appareil a subi des "dommages mineurs".