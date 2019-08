publié le 22/08/2019 à 08:31

En Charente-Maritime, les enquêteurs sont sur la trace de ce qui pourrait être le plus grand scandale pédophile de France. Un chirurgien est incarcéré depuis deux ans pour quatre viols sur mineurs. Mais il pourrait, en fait, avoir fait beaucoup plus de victimes. Près de 200 noms ont été retrouvés dans un carnet chez lui avec des dessins, et des descriptions scabreuses. Mais les enquêteurs ont également découvert dans sa maison un décor qui glace le sang.



Le professeur avait amassé une terrifiante collection derrière les murs de pierres jaunes de sa maison. Sous les lattes du plancher, on a trouvé des petites poupées, parfois enchaînées, mise en scène de façon sadomasochiste, des photos de lui en érection coiffé d'une perruque de cheveux longs, et ses carnets sordides pleins de récits pédophiles.

Sa demeure est aujourd'hui inhabitée. Les fenêtres sont occultées par des cartons. Dans la demeure d'en face, un voisin se souvient de cet étrange chirurgien. "À chaque fois que l'on disait 'Bonjour', il ne répondait pas, explique l'homme. Il avait toujours la tête un peu basse, discret. On ne se doutait pas de ça. Rien ne pouvait prédire ce qu'il a peut-être fait."