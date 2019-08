publié le 22/08/2019 à 06:48

Il était en Allemagne hier, il sera à Paris ce jeudi 22 août. Le Premier ministre britannique Boris Johnson est reçu aujourd'hui par Emmanuel Macron. Il souhaite renégocier l'accord de divorce conclu avec l'Union européenne, mais sur le sujet, Paris est beaucoup plus ferme que Berlin. Quoiqu'il arrive, prévient le chef du gouvernement anglais, la Grande-Bretagne sortira le 31 octobre, avec ou sans accord de divorce.

En France, on se prépare à un "no deal". Du côté des douanes, tout est prêt. 600 personnes ont été recrutées, la moitié est déjà déployée dans les gares, ports et aéroports près de la Manche. Ce sont eux qui contrôlent les marchandises qui transitent entre le Royaume-Uni et la France.

À Bercy, une réunion aura lieu en septembre avec Amélie de Montchalin, secrétaire d'État aux Affaires européennes, Agnès Pannier-Runacher, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, et plusieurs entreprises qui pourront poser leurs questions. Le but est de se préparer au pire, en espérant le meilleur, souffle-t-on dans l'entourage de Bruno le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances.

Côté entreprises, ce n'est pas la même ambiance. Les plus petites sont inquiètes. Elles se posent beaucoup de questions concernant les formalités douanières qui n'ont pas encore été fixées. Elles redoutent des retards importants. Les grandes entreprises, elles, sont déjà prêtes. En interne, des spécialistes ont imaginé plusieurs options selon la rudesse du Brexit.

À écouter également dans ce journal

Pédophilie - À Jonzac, en Charente-Maritime, un chirurgien pourrait avoir abusé de près de 200 victimes. Il est incarcéré depuis deux ans pour quatre viols sur mineurs. Lors d'une perquisition chez lui, les enquêteurs ont retrouvé un carnet comportant près de 200 noms. Une victime témoigne.

Incendie - Un incendie impressionnant a fait au moins un mort et plusieurs blessés, près de l'hôpital Henri-Mondor de Créteil, dans le Val-de-Marne. Le feu s'est déclenché dans un grand immeuble de dix étages, où logent une partie des employés de l'hôpital.

Mort de Simon Gautier - L'autopsie a confirmé que le randonneur, porté disparu lors d'une randonnée, est mort 45 minutes environ après sa chute dans un ravin. Il souffrait de fractures ouvertes, une artère fémorale a été sectionnée, il y a eu un choc hémorragique. Le jeune Français avait disparu le 9 août au sud de Naples. Son corps a été retrouvé neuf jours plus tard. Une enquête est ouverte pour homicide involontaire.