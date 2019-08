publié le 22/08/2019 à 09:17

En Bretagne, un procès très symbolique pour le maire de Langouët. L'élu de la commune d’Ille-et-Vilaine comparait aujourd'hui devant le tribunal administratif de Rennes. Il avait pris en mai dernier, un arrêté pour interdire l'usage des pesticides à proximité des zones résidentielles. Problème, c'est illégal. Mais Daniel Cueff refuse de retirer son texte.

"C’est un arrêté instituant une distance d’éloignement des pesticides, c’est-à-dire que l’on a plus le droit d’épandre des pesticides de synthèse dans un rayon de 150 mètres autour des maisons, c’est un principe de précaution de base", souligne l'édile.

"Le maire est représentant de l’État dans sa commune, si l'État est défaillant, c'est au maire de faire le nécessaire pour qu'au moins ses habitants ne soient pas empoisonnés. Madame la préfète décide de s’opposer à mon arrêté, donc si mon arrêté saute, elle autorise en définitive l’empoisonnement des habitants de ma commune. Ce sera une responsabilité majeure qu’elle aura à prendre et on va empêcher un maire aujourd’hui, qui connait bien le terrain, qui connait la rose des vents, qui connait les orientations des terrains de prendre une simple mesure de protection des habitations et des habitants", dénonce Daniel Cueff.