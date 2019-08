publié le 16/08/2019 à 12:16

Ni existence juridique, ni secrétariat permanent, ni membre de droit, cette organisation internationale est très informelle. Le "Groupe des Sept", plus connu sous l'abréviation G7, se réunira du 24 au 26 septembre à Biarritz dans le sud de la France. Il rassemblera, ce qu'indique son nom, les chefs d'État et de gouvernement de sept des principales puissances mondiales. La France, qui préside cette année, l’Allemagne, le Canada, les États-Unis, l’Italie, le Japon, et le Royaume-Uni représentent 40% du PIB mondial et 10% de la population mondiale.

Chaque année, un pays prend en charge la présidence du G7, fournit les moyens nécessaires aux travaux du groupe et définit les grandes orientations. Cette année, le thème retenu est "lutter contre les inégalités", qu'elles soient sociales, environnementales ou encore sécuritaires.

Si la réunion du G7 a proprement parlé n'aura lieu qu'à la fin du mois d'août, les travaux ont d'ores et déjà commencé. Déjà six réunions des "sherpas" ou des "sous-sherpas", représentants personnels de chacun des chefs d'État et de gouvernement, se sont tenues, et une septième réunion est prévue à la veille du sommet les 22 et 23 août.

De même, des G7 thématiques ont eu lieu avec les différents ministres des sept pays, comme les G7 Affaires étrangères et G7 Intérieur en avril, les G7 Environnement, G7 Égalité de genres, G7 Santé et G7 Numérique en mai, le G7 Travail en avril et les G7 Éducation et G7 Finances en juillet.

C'est en conclusion de ces travaux que les chefs d'État et de gouvernement se rassemblent pour définir des orientations communes qui seront ensuite portées, notamment, dans les organisations internationales comme l'ONU. Le G7 a ainsi porté le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, né en 2002, ou s'était entendu en amont sur l'Accord de Paris sur le climat de 2016.