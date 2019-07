Pesticides : Lidl retire de la vente des pommes de terre première récolte

publié le 05/07/2019 à 20:01

Des pommes de terre nouvelle récolte de variété Colomba commercialisées par les magasins Lidl, ont été retirées de la vente ce vendredi 5 juillet, par mesure de précaution, car elles dépasseraient la limite maximale de résidus de Fosthiazate, un insecticide qui s'applique dans la terre.

Ces produits ont été mis en vente entre le 21 et le 26 juin par l'enseigne et sont extraits des rayons par la société Parmentine S.A., par précaution. Les lots concernés sont les suivants : les numéro 19147535 L2502 et 19147537 L2503, issus du producteur SCEA (société civile d'exploitation agricole) de Papin.

Un avis de rappel émis sur le site de la DGCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), recommande aux personnes ayant acheté ces féculents avant la mesure de rappel de les rapporter au point de vente, où ils "seront remboursés même sans présentation du ticket de caisse", précise l'avis.

Pour les personnes ayant déjà consommé les produits mis en cause et qui ressentiraient des maux de tête, de la confusion, de la nervosité, ou encore rencontreraient des problèmes respiratoires, "sont invitées à contacter leur médecin".

Un service consommateur de Lidl est joignable gratuitement par téléphone au 0800 900 343.