publié le 22/08/2019 à 11:47

À peine installés et déjà à terre. Près de Carcassonne, l'un des radar-tourelle a vu sa base sectionnée et sa cabine forcée. Même chose pour un radar situé près de Redon, en Bretagne. À Vouziers, dans les Ardennes, il a été complètement brûlé.



Des actes de vandalisme sur ces radars dernières génération, le journaliste du magazine "Auto plus" Pascal Pennec en a recensé bien plus en quelques semaines. "On peut considérer en essayant d'éplucher les remontées du terrain, comme ce qui parait dans la presse régionale qu'il y a à peu près aujourd'hui 75 à 80 radars tourelles qui ont été posés. Et il y en a un peu plus d'une dizaine qui ont été déjà cassés".

Censés remplacer l’ancien parc de radars détériorés en marge des manifestations des "gilets jaunes" à hauteur de 75%, ces nouveaux radars étaient pourtant présentés comme difficilement cassables, leurs cabines étant juchées à 2,60 m au-dessus du sol.

400 radars tourelles pour la fin 2019

Le ministère a refusé de confirmer les chiffres de radars endommagés mais a tenu a rappeler leur utilité comme le martèle David Julliard, l'adjoint au délégué interministériel à la sécurité routière. "Ça sauve des vies. Il est incontestable que l'implantation de ces radars automatiques a joué un rôle majeur dans la baisse constante du nombre de morts sur les routes".

Le ministère de l'Intérieur l'affirme en tous cas : le calendrier sera maintenu et 400 radars tourelles seront installés d'ici la fin de l'année.