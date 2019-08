et Adrien Cadorel

publié le 20/08/2019 à 13:00

Depuis le 24 juillet, le Royaume-Uni a un nouveau Premier ministre. C'est désormais l'excentrique Boris Johnson, figure du parti conservateur britannique qui loge au 10 Downing Street. L'ancien maire de Londres de 55 ans, succède ainsi à Teresa May et le changement de style promet d'en ébouriffer plus d'un.

Descendant de l'aristocratie britannique, Boris Johnson, surnommé "Bojo", est connu tant pour ses positions conservatrices que pour ses gaffes et son goût pour la provocation. Il s'est démarqué lors de la campagne par ses positions bien tranchées sur l'Union européenne, en jouant notamment la carte de sauveur du Brexit. Des prises de positions jugées tardives par des membres de son propre camp, devenus des opposants. Nombreux y voient un moyen de servir d'abord ses ambitions personnelles.

Quoi qu'il en soit, cette exubérance et ces idées pro-Brexit (qu'il martèle dorénavant quotidiennement) sont devenus son axe majeur de communication. Le Premier ministre a d'ailleurs annoncé que le Brexit serait effectif dès le 31 octobre.



La star du prochain G7 ?

Considéré comme le "Trump britannique", pour sa coiffure jaune paille et son approche anti-UE, Boris Johnson est très attendu au G7 de samedi à Biarritz, où il rencontrera son homologue outre Atlantique. Donald Trump s'est d'ailleurs dit "impatient" de rencontrer "BoJo", son dirigeant coup de cœur, avec qui il s'est déjà entretenu plusieurs fois au téléphone.

La rencontre du dirigeant britannique avec Donald Trump constituera un des moments phares du sommet, prévu du 24 au 26 août dans la ville balnéaire française. Sommet qui aura un rôle déterminant pour la stature et la crédibilité internationale du dirigeant britannique.

> Boris Johnson, nouveau Premier ministre atypique au Royaume-Uni Crédit Image : M6 | Crédit Média : M6 / Adrien Cadorel | Date : 23/07/2019