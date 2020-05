publié le 18/05/2020 à 11:00

Didier Raoult est la star de cette période. On l’aime. On le déteste. Provocateur pour les uns, génie incompris pour les autres, l’infectiologue est régulièrement victime de fake news à son égard, des fake news massives. Celle-ci a été partagée plus de 25.000 fois en une semaine. Il s’agit d’un texte diffusé sur Facebook par un compte inconnu baptisé Afrique World : "Urgent. Didier Raoult dévoile que le Covid-19 a été créé par les États-Unis et la Chine, en fin de provoquer plus de 30 millions des morts en Afrique."



Un peu plus loin, on peut lire cette terrible phrase, frappante et effrayante : "les Chinois se préparent déjà à lancer un nouveau virus qui est fabriqué traditionnellement, et l'essai de ce virus a tué 70 chiens dans une heure". Une nouvelle affaire incroyable. Didier Raoult aurait donc le temps, en plus de son travail sur l’épidémie, d’enquêter sur des complots et de prévenir le monde d’un nouveau danger qui vient ? Agit-il sous une identité secrète ?

C’est bien sur faux et l’Agence France-presse (AFP), qui a contacté l’Institut hospitalo-universitaire de Marseille que dirige le professeur Didier Raoult, a affirmé que l’infectiologue n’a "jamais pris position sur ce sujet". Voilà une fake news assez simple à démonter, une fake news comme un lundi, pourrait-on dire, mais c’est normal car cette intox concerne avant tout l’Afrique francophone, et moins les Européens.

Didier Raoult est très connu en Afrique

Le Professeur Raoult connaît bien certains pays, puisqu'il est né à Dakar au Sénégal et son engagement envers le cocktail l'hydroxychloroquine, associée à l’azithromycine pour combattre le coronavirus ont encore renforcé sa notoriété. En effet, la chloroquine est un dérivé de la quinine qui sert à soigner le paludisme dont la très grande majorité des cas sont enregistrés sur le continent.

Sur les réseaux sociaux africains, le Pr Raoult est au cœur de nombreuses intox. Fin mars, une nouvelle enflamme les réseaux sociaux d’Afrique de l’Ouest, Didier Raoult met en garde contre un vaccin anti-Covid empoisonné imaginé par le milliardaire Bill Gates.

Mi super-héros, mi-messie, les fake news au sujet du scientifique s’enchaînent, lui prêtant mille qualités d’alerte face au reste du monde voulant faire plonger l’Afrique. Le Pr Raoult a toujours nié les propos qu’on lui prête et aucune trace de telles déclarations n'a été mise à jour. Didier Raoult n’a jamais affirmé que la Covid-19 a été créée par la Chine et les États-Unis."



Le Pr Raoult, caution de la création en laboratoire

Le Professeur Raoult sert également de prétexte pour faire perdurer une fake news qui a la dent dure. C’est, avec la 5G propageant le virus, la star des intox de cette période : le virus a été créé en laboratoire. Pour certains, ce sont les Chinois, pour d’autres les Américains, et pour quelques uns, ce sont les Chinois et les Américains.

Mêlé le Pr Raoult à une telle rumeur, c’est donner du poids à cette dernière alors qu’aucune preuve n’a été apportée. La plupart des scientifiques optent pour une origine naturelle du coronavirus, mais la rumeur de la fabrication humaine est bien incrustée chez certains. De plus le virus, heureusement, n’a pas fait 30 millions de mort en Afrique mais, aux derniers chiffres du week-end, plus de 2.500 personnes décédées. L’épidémie d’intox, elle, continue à prospérer.