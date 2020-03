Coronavirus et fake news : non, la 5G n'a pas propagé le virus

publié le 25/03/2020 à 14:28

En cette période épidémique, les infox sont de plus en plus nombreuses et circulent de plus en plus rapidement. Une théorie très populaire depuis le début de l'épidémie de coronavirus soutient la thèse que la technologie 5G aurait propagé le coronavirus, mais c'est faux.

Une fake news de plus qui prend sa source aux États-Unis avec une vidéo devenue virale sur internet. Enregistrée dans un obscure Sommet de médecine parallèle début mars, on y voit un homme qui se prétend médecin et qui affirme que si le Covid-19 est apparu en Chine, c'est parce que ce pays est particulièrement à la pointe de la technologie 5G.

La 5G qui aurait ensuite, par des ondes, propagé le virus à travers le monde. C'est la théorie de Thomas Cowan qui l'appuie par la réflexion suivante : le virus se développe très fortement en Asie et en Occident mais très peu en Afrique, peu équipée en 5G. Cela peut sembler délirant, mais cette vidéo a déjà été visionnée plus de 400.000 fois.

> Coronavirus Caused By 5G?

Fausse théorie mais réelles inquiétudes

Une hypothèse devenue virale parce qu'elle s'appuie sur de véritables inquiétudes. Partout dans le monde les scientifiques s'interrogent sur ce très très haut débit et ses conséquences sur la santé. Certaines maladies sont évoquées, mais jamais le coronavirus.

L'inquiétude repose aussi sur les libertés individuelles avec un opérateur chinois Huawei spécialiste de la 5G et dont beaucoup de gouvernements se méfient de peur qu'il compile trop de données personnelles. Cette vidéo joue sur ces craintes.

Mais cette théorie peut être démontée facilement puisque c'est vrai, l'Afrique a peu de 5G mais malheureusement elle est de plus en plus touchée par le virus. De plus, les ondes ne passent pas par le virus.

Ce pseudo scientifique explique dans ce même discours, qu'en 1918 la grippe espagnole s'est propagée par les ondes de la radio. Soyez prudent, les fausses informations se nourrissent de nos interrogations. En matière de fake news le geste barrière, c'est de ne pas partager.