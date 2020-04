publié le 16/04/2020 à 08:00

Plus de deux millions de cas de coronavirus ont été officiellement déclarés dans le monde, dont la moitié en Europe, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles.

Au moins 2.000.576 cas d'infection, parmi lesquels 126.871 décès, ont été recensés, notamment en Europe, continent le plus touché avec 1.010.858 cas et 85.271 décès, ainsi qu'aux États-Unis (609.240 cas, dont 26.033 décès), pays où la pandémie progresse actuellement le plus rapidement.

Donald Trump a annoncé qu'il suspendait la contribution des États-Unis à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en raison de sa "mauvaise gestion" de l'épidémie du coronavirus. Les États-Unis contribuaient à hauteur de "400 à 500 millions de dollars par an" à l'organisation, a précisé Donald Trump.

C'est fondamental d'avoir l'OMS pendant cette crise Melinda Gates





Une décision "idiote" et "absurde", selon Melinda Gates. Invitée à l'antenne de RTL, ce jeudi 16 avril, la co-présidente de la fondation Bill & Melinda Gates, se dit "assez soucieuse et préoccupée" par la situation actuelle. "L'OMS a été créée pour faire face justement aux crises sanitaires. Notre fondation travaille avec l'organisation depuis 20 ans et elle est efficace. C'est fondamental d'avoir l'OMS pendant cette crise. Il faut que nous ayons un effort mondial en coordination et l'OMS travaille dans beaucoup de pays", ajoute-t-elle.

Pour vaincre le coronavirus, Melinda Gates annonce un engagement financier supplémentaire, via la fondation Bill & Melinda Gates. "Nous annonçons un complément de financement de 150 millions de dollars pour faire face à cette crise, notamment pour les pays à revenus faibles et moyens. Il va permettre de financer des équipements de protection", explique-t-elle.