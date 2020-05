Coronavirus : le tacle à peine dissimulé d'Édouard Philippe à Didier Raoult

publié le 05/05/2020 à 14:46

Le Sénat en travers de la route d'Édouard Philippe. Après avoir présenté le plan de déconfinement aux députés, le premier ministre a réitéré l'exercice devant les sénateurs, le 4 mai. Mais le résultat du vote s'est avéré moins concluant. La chambre haute, majoritairement à droite, n'a pas validé la stratégie du gouvernement à 89 voix contre 81 et 174 abstentions.

Lors de son discours, Le chef du gouvernement a évoqué la reprise des cours dans les écoles et aussi le cas très sensible des transports en commun. Mais Édouard Philippe en a aussi profité pour glisser un commentaire sur le professeur Didier Raoult.

Le spécialiste des maladies infectieuses a assuré sur BFMTV, que la "deuxième vague" était "une fantaisie (...) inventée à partir de l'épidémie de grippe espagnole". Des propos en contradiction avec la philosophie du gouvernement qui redoute justement un rebond de l'épidémie de coronavirus.

L’Histoire nous dira qui avait raison. Mais je crains que nous n’ayons pas le temps d’attendre que l’Histoire se fasse juge Édouard Philippe devant les sénateurs Partager la citation





Sans mentionner le virologue, Édouard Philippe a partagé sa pensée. "Tel savant nous dit, affirmatif et catégorique, qu’il ne peut pas y avoir de deuxième vague et que le virus s’éteindra avec l’été, tel autre, tout aussi savant et respecté, nous dit l’inverse. L’Histoire nous dira qui avait raison. Mais je crains que nous n’ayons pas le temps d’attendre que l’Histoire se fasse juge", a-t-il déclaré devant les sénateurs.

Le ministre de la Santé Olivier Véran a aussi lancé une pique à destination du professeur Didier Raoult. Dans Le Parisien, le successeur d'Agnès Buzyn a dénoncé des propos "pas très responsables" de la part du virologue. "Je dirais qu'en terme de prévision, je préfère me référer à des experts qui ne disent pas qu'il y aura moins de morts du coronavirus que par accidents de trottinette ! Ou qui ne disent pas qu'il n'y aura pas de seconde vague après avoir dit qu'il n'y aurait pas de première", a taclé le neurologue tout en soulignant le caractère "inventif" et "ingénieux" du microbiologiste.