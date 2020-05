publié le 12/05/2020 à 11:17

> Coronavirus : non, l'épidémie n'est pas similaire à celle d'une simple grippe Crédit Média : Jean-Mathieu Pernin | Durée : 03:25 | Date : 12/05/2020

Depuis quelques jours, on peut trouver sur Facebook un message partagé des centaines de fois qui affirme que le nouveau coronavirus ne provoquerait pas plus de décès que ça, qu’il ne s'agirait que d’un mensonge pour nous maintenir sous cloche, et qu'il ne serait finalement pas plus dangereux que la grippe saisonnière.



Une dénonciation en ces termes : "quelle est la surmortalité du Covid-19 comparée à une grosse grippe saisonnière? 46 décès par jour supplémentaires." Vient ensuite un tableau de chiffres de la mortalité de l’Insee, publié début mai et détaillant les décès survenus au premier trimestre. Il y aurait eu plus de décès en 2019 qu’en 2020, 170.000 contre 169.800.

La publication a suscité une guerre de tranchée sur le réseau social. Avec quelques précisions, on va s’apercevoir que malheureusement, le Covid-19 a fait plus de morts que la dernière grippe saisonnière en France. Le post dont on parle porte sur les mois de janvier et de février, période durant laquelle le nouveau coronavirus n'était pas encore aussi répandu dans le pays qu'en mars et avril.

8.939 décès de plus qu'en mars 2019

Le journal Libération a fait le calcul. Si on compare la mortalité en regardant uniquement le mois de mars, et en se fiant aux données les plus récentes de l’Insee, on se rend compte que le nombre de décès a été plus élevé en mars 2020 que pour les cinq années précédentes. Il y a eu 62.570 décès en mars 2020, soit davantage que pour le même mois en 2019 (53.631 décès) et en 2018 (60.407). Même chose pour le mois d’avril.

Ensuite, il faut savoir que l’Insee publie au départ des données provisoires du nombre de décès, car l'institut statistique reçoit ces informations des communes, et les fichiers mis à disposition ne comportent pas tous les décès survenus dans le mois. En effet, l’Insee précise sur son site que des informations peuvent arriver avec du retard ou être rajoutées.

De plus, selon une étude de l’École des hautes études en santé publique, le confinement aurait évité 60.000 morts. La France a aussi ses anti-confinement, même s'ils sont moins bruyants qu'aux États-Unis. Des personnes ne veulent pas croire à une épidémie, certains pensant qu’il s’agit d’un réflexe sécuritaire d’un pseudo gouvernement mondial. D'autres que les mesures sanitaires sont excessives.