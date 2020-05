publié le 14/05/2020 à 22:12

C'est une scène terrifiante à laquelle ont assisté deux joueurs de tennis. Une femme de 87 ans se baladait à proximité du terrain de sport ce mardi 12 mai à Pirea, en Polynésie française. Sans raison apparente, elle a été attaquée par des chiens. Elle est décédée, rapporte Polynésie Première.



"On jouait au tennis et il y avait cette mamie qui faisait ses tours, témoigne à la chaîne locale Ramon Teihotua, qui jouait au tennis à proximité. Je l'ai vu par terre avec plusieurs chiens autour d'elle. J'ai chassé 4-5 chiens et quand je suis arrivée, je crois qu'elle était déjà partie."

Selon ce témoin, les chiens étaient des pitbulls. "Les pitbulls étaient en sang, méchants. On les a chassés à coups de barre de fer et de raquette." Les animaux ont été capturés et les propriétaires des animaux ont été mis en garde-à-vue. Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire.