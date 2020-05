publié le 15/05/2020 à 11:27

> Marseille : soigné par Didier Raoult, il affiche son portrait sur son véhicule Crédit Média : Hugo Amelin | Durée : 01:35 | Date : 15/05/2020

Un camion publicitaire tourne actuellement dans les rues de Marseille et affiche sur ses trois écrans géants le portrait de Didier Raoult. Une manière pour son propriétaire de se faire connaître et de rendre hommage à l’infectiologue avec qui il entretient une relation bien particulière.

Mickaël a découvert le concept du van-publicitaire vidéo lors d’un voyage aux États-Unis il y a quelques mois. Il a donc fait importer trois écrans de 4m² pour les apposer sur son camion, et au lieu d’utiliser la photo d’un joueur de l’OM ou d’une autre célébrité pour se faire voir les premiers jours, il a décidé d’utiliser l’image de la personnalité la plus "bankable" du moment à Marseille : le Pr Didier Raoult.

Mickaël raconte comment il en est arrivé là : "Il y a un an, j’ai été atteint d’une maladie rare : la fièvre Q. C’est le professeur Raoult qui m’a soigné dans son institut, avec un traitement à base de chloroquine d’ailleurs. Il m’a sauvé la vie tout simplement. Alors, je fais d’une pierre deux coups : je lui rends hommage et je me fais connaître"

La "Raoult-mania" continue à Marseille

Les réactions sont nombreuses à la vue de son camion lumineux : coups de klaxon, applaudissements des passants. "Oui, c’est le symbole de Marseille actuellement. On est fier de l’avoir et d’ailleurs je suis assez déçu du "procès" qu’on est en train de lui faire. On le caricature alors que c’est une pointure dans son domaine", affirme Christophe sans décrocher le regard du portrait-mobile, qui avec ses milliers de LED est assez hypnotisant.

Mis au courant de cette campagne de publicité inopinée, le chercheur a fixé rendez-vous à Mickaël la semaine prochaine. Peut-être pour lui dire gentiment qu’il ne souhaite pas que son image soit utilisée par son entreprise, Drive Pub Led.

Mais à Marseille, la "Raoult-mania" ne s’arrête pas là : après les banderoles des supporters de l’OM, une pétition a été lancée sur internet pour que le portrait de Didier Raoult s’affiche sur la corniche, où était accroché le cliché de Zinédine Zidane il y a quelques années. Ces derniers jours, un Marseillais s’est même fait tatouer le portrait du l’infectiologue, sur la cuisse.