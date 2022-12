Miel, propolis, curcuma... Les aliments naturels pour être en forme cet hiver

Pour être en forme cet hiver, il existe des aliments naturels que l'on peut cuisiner facilement chez soi. Il y a plein d'ingrédients, d'aliments, de fruits, de légumes, de racines qui peuvent nous permettre d'aller mieux et de booster nos défenses immunitaires.

"Il suffit déjà de bien s'alimenter, ce qu'on a tendance à oublier, de bien dormir et de faire un peu de sport et d'avoir une bonne hygiène de vie", résume Angèle Ferreux-Maeght, cheffe et naturopathe au micro de Nous Voilà Bien ! Les vitamines qui boostent nos défenses immunitaires sont la vitamine C, la vitamine E, "qui est une vitamine grasse qu'on trouve dans les huiles et la bêta-carotène et le sélénium" et la vitamine D.

Le curcuma a des anti-inflammatoires naturels pour soulager les douleurs articulaires et les maladies infectieuses. L'ail, certes ça donne mauvaise haleine, mais on va vraiment profiter de ses vertus antibactériennes, antiseptiques. "C'est vraiment un super aliment qui ne coûte pas très cher et qu'on peut mettre partout dans notre alimentation", révèle aussi Angèle Ferreux-Maeght. Le raifort "peut vraiment nous aider à combattre les infections, mais aussi contre les maladies de la voie urinaire comme les cystites", ajoute la cheffe.

L'importance des produits de la ruche

"On a l'impression que tout ce qui vient de la ruche, c'est bon pour la santé", note Flavie Flament dans Nous Voilà Bien ! "Les abeilles, c'est vraiment des petites fées qui nous apportent un nombre de bienfaits énormes", lui répond Angèle Ferreux-Maeght.

Le miel, est "un super antiseptique naturel, donc à prendre à la cuillère, idéalement en dehors des repas". On peut le prendre, par exemple quand on consomme une tisane, dans une petite cuillère dans sa bouche. Mais il faut essayer de ne pas le faire chauffer parce que là, il devient un peu toxique presque", met en garde la cheffe et naturopathe.

La propolis, les abeilles la font avec leur salive. "Elles vont chercher de la sève de grands arbres pour vraiment faire un lieu complètement antibactérien, complètement aseptisé dans la ruche. Donc c'est extra de consommer de la propolis aussi en cure", poursuit-elle. Le pollen frais de son côté, "va aider à réguler la flore intestinale, aussi à réguler l'appétit. Si on a envie de perdre du poids ou au contraire si on veut en gagner, ça équilibre", raconte aussi Angèle Ferreux-Maeght. La gelée royale est un stimulant. "On en prend très peu. C'est délicieux, mais c'est très amer", conclut-elle.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info