Faut-il prendre de la vitamine D en automne-hiver ?

La vitamine D est une vitamine importante pour l’organisme. Elle est essentielle à la minéralisation osseuse et elle intervient aussi dans l’immunité. La vitamine D se comporte comme une hormone, ce qui explique pourquoi elle a une action globale sur la santé. Elle est à la fois anti-infectieuse, anti-inflammatoire... Elle intervient aussi dans le contrôle de la pression artérielle.

La vitamine D est fabriquée par la peau sous l’action des U.V. L’essentiel de nos apports en vitamine D -plus de 80% - provient du soleil. L’exposition solaire est donc très importante pour couvrir nos besoins.

Sous nos latitudes, on peut faire le plein de vitamine D en s’exposant environ un quart d’heure les avant-bras, le visage et le cou, sans crème solaire, d’avril à octobre, mais c’est bien plus compliqué en automne et en hiver, avec le manque d’ensoleillement et notamment d’UVB.



On estime qu’environ 40% de la population manquent de vitamine D, c’est-à-dire présentent un taux sanguin inférieur à 20 nanogrammes par millilitre, surtout en fin d’hiver. 6% seraient en vraie carence.

Les aliments les plus riches en vitamine D

On trouve aussi de la vitamine D dans l’alimentation, dans les poissons gras, les produits laitiers, dans le jaune d’oeuf, certains champignons... Mais l’alimentation, à elle seule, ne règle qu’une toute petite partie du problème. Ses apports sont limités et ne constituent que 10 à 20% de nos besoins. Il y a bien l’huile de foie de morue qui contient beaucoup de vitamine D. D’ailleurs, nos aïeuls en donnaient aux enfants pour prévenir le rachitisme. Mais son goût n’est pas apprécié de tous.

Tout cela explique pourquoi une supplémentation est souvent prescrite en hiver, en l’absence de recommandations officielles. C’est encore plus vrai pour les personnes âgées car, même si elles s’exposent au soleil, elles synthétisent moins bien la vitamine D au niveau de la peau », m’a expliqué le Pr Cédric Annweiler, gériatre au CHU d’Angers.

Qui a besoin de se supplémenter ?

Dans un avis récent, le Haut Conseil de la santé publique ne recommande pas une supplémentation en vitamine D pour la population générale adulte. Il estime qu’aucune étude scientifique solide ne confirme son intérêt chez les personnes en bonne santé.

Certes, des études ont montré qu’un déficit de vitamine D est corrélé à un risque plus important d’infections, de cancers, et de problèmes cardio-vasculaires. Mais attention au raccourci, corrélation ne veut pas dire causalité, et à ce stade, rien de sérieux n’a encore été démontré sur le rôle prétendument protecteur d’une supplémentation de vitamine D contre la survenue de ces maladies.

En plus, on ne peut pas affirmer qu’une supplémentation est totalement dénuée de risque. Il n’est donc pas conseillé de prendre de la vitamine D en automédication.Agathe Billette de Villemeur, médecin de santé publique et épidémiologiste souligne qu’"aujourd’hui les bénéfices d’une supplémentation ne sont avérés qu’en cas d’ostéomalacie -quand on a les os mous- associée à une véritable carence, soit un taux sanguin inférieur à 10 nanogrammes par millilitre."



Pour les personnes particulièrement à risque de carence en vitamine D, comme les personnes âgées vivant en institution, les personnes obèses ou à peau très pigmentée… la question d’une supplémentation peut se poser au cas par cas avec son médecin. Toutefois, les données scientifiques ne sont pas suffisantes pour recommander une supplémentation systématique.

