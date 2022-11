Connaissez-vous tous les bienfaits du miel ?

C'est la bonne période pour consommer du miel. Avec le retour du froid et des virus hivernaux, on peut avoir la gorge enrouée. Eh bien, le miel permet d’adoucir la gorge. Ce n’est pas qu’un truc de grand-mère, cela a été prouvé par la science.



Il est très utile en cas d’affections ORL, souvent d’origine virale, et contre lesquelles les antibiotiques ne marchent pas. Des études ont montré qu’il permet d’écourter la durée des rhinopharyngites et de réduire les quintes de toux.



Seul bémol : parce qu’il peut contenir des spores récoltées avec le pollen par les abeilles, qui sont responsables du botulisme, il ne faut surtout pas en donner aux nourrissons de moins d’un an.

Quel miel contre les petits maux ORL ?

Différents miels peuvent soulager la gorge et atténuer la toux, que ce soit le miel de thym, d’eucalyptus, de sapin, de lavande… Ce qui est aussi important que l’origine florale du miel, c’est de choisir un miel de qualité, qui n’est pas adultéré, c’est-à-dire mélangé avec de l’eau et du sucre. Ces pseudo-miels sont la plupart du temps importés. Donc il est important de regarder l’origine du miel qui doit obligatoirement figurer sur chaque pot. Il vaut mieux éviter les mélanges dont l’origine est vague, du genre "Union européenne et hors Union européenne", par exemple.



Deux cuillerées à soupe pour faire baisser le cholestérol et la glycémie

Contrairement au sucre, il contient des vitamines et des minéraux, mais en très petite quantité. Il faudrait en manger beaucoup pour que cela joue sur nos apports. Or, le miel est un produit sucré, et pour cette raison, il n’est pas recommandé d’en consommer trop. Deux cuillerées à soupe par jour, c’est la bonne quantité si l’on en croit des chercheurs de l’Université de Toronto, au Canada. Ils viennent de montrer qu’ainsi, le miel améliore la santé métabolique. Dans le cadre d’une alimentation saine, il contribue à réduire les taux de cholestérol, de triglycérides et même de sucre dans le sang.

C’est d’autant plus étonnant que le miel est, un produit sucré. Mais comme l’ont souligné les chercheurs, sa composition est complexe. Il contient des sucres particuliers, des acides organiques, des acides aminés et d’autres composés actifs qui ont probablement des effets bénéfiques sur la santé.



Les scientifiques ont précisé que cela ne veut pas dire qu’il faut se mettre à manger du miel si on n’en consomme pas, mais que remplacer du sucre, du sirop ou des édulcorants par du miel permet d’améliorer sa santé métabolique. Pour aboutir à cette conclusion surprenante, les chercheurs ont analysé différentes études menées au total sur plus de 1100 participants. Le miel semble d’autant plus protecteur qu’il est issu d’une seule source florale.



