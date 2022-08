Transpiration, mauvaise haleine : pourquoi on ne sent pas quand on sent mauvais ?

296. Pourquoi on ne sent pas quand on sent mauvais ?

Ce qui peut s’avérer gênant car les autres, eux, en revanche sont sensibles à nos odeurs corporelles d’où qu’elles émanent, de notre peau comme de notre bouche. Mais ça, c’est la faute de notre cerveau.

À chaque fois que l’on respire, des centaines de molécules odorantes transportées par l’air entrent dans notre nez. Là, elles entrent en contact avec les dix millions de neurones qui s’y trouvent, des capteurs stimulés par ces senteurs fraichement débarquées dans notre cavité nasale et qui envoient les infos à notre cerveau via un nerf pour traitement et analyse.

C’est lui qui va déterminer ce qui nous incommode ou pas. Mais vu que certaines odeurs sont présentes en permanence, comme celle de notre corps, du parfum que l’on utilise ou celle de chez nous, il a fini par s’y habituer et s’y adapter. En gros, il ne les remarque même plus, il ne les sent plus, c’est ce qu’on appelle l’adaptation olfactive. En résumé, si on sent des pieds, les autres le sentiront mais pas nous.

Mais il y a un gros avantage quand même à cette faculté : notre odorat joue un rôle capital pour notre sécurité. Il détecte des choses qui pourraient s’avérer dangereuses pour nous comme une odeur de gaz, de brûlé ou celle d’un aliment avarié et donc impropre à la consommation. Le fait que notre cerveau ne tienne plus compte de nos propres odeurs qui peuvent être fortes pourtant, comme celle de la transpiration, lui permet de repérer plus vite celles extérieures qui sont de potentielles menaces.

