Santé : les tisanes ont-elles de réels bienfaits ?

Depuis un certain temps, les tisanes sont redevenues tendance. Si elles peuvent se consommer à n'importe quel moment de la journée et du soir sans risque d'insomnie, très peu d’études ont réellement évalué son efficacité. Ce n’est pas pour autant une raison pour dire que ce n’est que de l’eau chaude.

Les tisanes permettent bel et bien de profiter des principes actifs des plantes qui sont solubles dans l’eau. On aurait tort de les sous-estimer. Des recherches ont montré que la plupart des tisanes constituent une bonne source de polyphénols. Ce sont des substances antioxydantes que l’on retrouve aussi dans les fruits et légumes, dans le cacao et dans le thé et qui ont des vertus anti-âge.

Beaucoup de tisanes prétendent aussi améliorer la digestion : le fenouil, la sauge, le romarin… Mais l’une sort du lot, c’est la menthe poivrée. Grâce au menthol, elle améliore la digestion à tous les "étages", de l’estomac à l’intestin. Le thym, lui, est réputé pour être un bon antiseptique et pour ses propriétés antispasmodiques. Cela peut aider en cas de gastro-entérite. C’est vraiment la tisane de l’hiver, car le thym s’utilise aussi pour soulager des problèmes ORL, comme le mal de gorge et la toux.

Contre le stress et l’anxiété, là encore il y a l’embarras du choix. Mais toutes les tisanes ne se valent pas. La camomille, qui est la vedette de cette famille, n’a pas fait la preuve de son efficacité. Le tilleul et la mélisse ne sont, quant à eux, reconnus que par l’usage traditionnel. On peut leur préférer la lavande. Il a été prouvé que le simple fait de respirer son odeur diminuait la nervosité. En Allemagne, la Commission E, un conseil scientifique chargé d’évaluer les plantes médicinales, a reconnu son usage en infusion dans le traitement des insomnies, de l’anxiété et de l’agitation.

Vigilance pendant la grossesse et l'allaitement

Pour le sommeil, la tisane est la plus efficace est la valériane. Elle a fait l’objet d’études et a montré son efficacité sur l’anxiété. La plante réduit aussi le temps d’endormissement. Pour en ressentir les bienfaits, il faut attendre environ deux semaines et en boire deux ou trois tasses par jour, dont une le soir.

Même si elles semblent plutôt inoffensives, peu de plantes ont été étudiées pendant la grossesse et l'allaitement. C'est pour cela qu'il vaut mieux être prudent, surtout avec celles dont on tire des huiles essentielles, comme le romarin, le thym, la sauge. Et on n’en donne aux enfants qu’à partir de 5 ou 6 ans. Pour le reste, la plupart des tisanes sont sûres si on n’en consomme que deux à trois tasses par jour.

Enfin, pour bien préparer sa tisane, il faut d'abord bien la choisir : privilégiez les plantes en vrac, souvent de meilleure qualité et avec plus de goût. Pour la dose, c’est 5 à 10 grammes maximum de plantes sèches par jour. Les sachets dans le commerce contiennent environ 2 grammes de plantes. On verse l’eau chaude sur le sachet ou les plantes en vrac avant de recouvrir le récipient le temps de l’infusion, soit 10 minutes, pour que les substances aromatiques volatiles ne s’échappent pas et profiter au mieux de leurs bienfaits.