Alimentation : les 10 fruits et légumes les plus riches en vitamine C

Notre organisme a besoin d'un apport régulier en vitamine C. Il n'a pas la capacité de la synthétiser, ni de la stocker. Ce sont les fruits et légumes vont lui fournir son apport quotidien. Selon le site "Passeport santé", les besoins moyen d'un adulte s'élèvent à 110 mg par jour. Ils sont plus élevés pour les fumeurs, ou pendant la grossesse.

Que nous apporte cette vitamine C, aussi appelée acide ascorbique ? Elle a plusieurs bienfaits. Le plus connu est son pouvoir antioxydant. Combinée à d'autres molécules telles que la vitamine E, le sélénium ou le zinc, la vitamine C permet de neutraliser l'excès de radicaux libre dans l'organisme. Cela protège l'organisme du stress oxydatif et du vieillissement cellulaire prématuré. L'effet antioxydant réduit le risque de cancer, de maladie cardiovasculaire et neurodégénérative.

La vitamine C participe aussi à la régulation de l'activité du cerveau et à sa protection. C'est ce que confirme encore récemment une étude parue dans la revue "Nutritional Neuroscience" en septembre 2021. Cette dernière met aussi en lumière le rôle positif de la vitamine C dans la reproduction des cellules souches. Selon "Passeport Santé", elle aide aussi à la production de globules blancs, renforçant ainsi les défenses de l'organisme.

L'orange n'est pas la plus riche en vitamine C

Si l'on associe souvent vitamine C et orange, cette dernière ne se hisse pas en haut du classement des fruits et légumes les mieux dotés en la matière. La goyave ou le poivron en contiennent une dose plus importante pour une portion standard. C'est ce que l'on constate dans le classement des dix aliments les plus riches en vitamine C :

1. Goyave

2. Poivron rouge, cru ou cuit

3. Poivron vert, cru ou cuit

4. Papaye

5. Kiwi

6. Orange

7. Jus d'orange

8. Mangue

9. Brocoli, cru ou cuit

10. Choux de Bruxelles cuits

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info