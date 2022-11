Les sauces froides accompagnent régulièrement, voire systématiquement nos repas. Ketchup, mayonnaise, barbecue ou encore sauce soja... Comment se décider dans le rayon de notre supermarché ? Patricia Chairpoulos, la cheffe de rubrique "alimentation et environnement" du magazine "60 millions de consommateurs" vous aide à faire votre choix.

"La mayo industrielle est majoritairement faite à base d'huile de tournesol mais avec les pénuries, le colza est de plus en plus utilisé", explique la journaliste au micro de Flavie Flament. Et c'est tant mieux ! Plus riche en oméga 3 et 6, l'huile de colza est meilleure pour notre santé. Mais attention : "La mayonnaise est très très grasse et les sauces allégées contiennent beaucoup plus d'additifs."

La même chose pour le ketchup ? "C'est globalement un bon produit, admet Patricia Chairpoulos, il est d'ailleurs six fois moins calorique que la mayo. "Même allégée, la sauce à la tomate reste une bonne élève, contrairement à celle au barbecue. Cette dernière contient des additifs, des émulsifiants et des épaississants, que l'on ne retrouve pas forcément dans le ketchup.

Le ketchup s'en sort bien question prix

La sauce soja est aussi la mauvaise élève du groupe. Faite à base de graines de soja fermentées et d'eau, on lui ajoute beaucoup de sel. Même dans les sauces sucrées : "La sauce la plus salée du marché contient 2g de sel pour 10g de sauce. C'est énorme !" complète la journaliste.

Niveau prix, c'est le ketchup qui s'en sort encore une fois le mieux. En supermarché, on trouve certaines sauce à moins de 2€ le kilo. À l'inverse, les sauces soja peuvent atteindre 24€ le litre pour les plus chères. "On voit vraiment la différence, pas seulement au niveau du goût, mais aussi de la consistance et du prix", ajoute Flavie Flament. Le mieux reste évidemment de les cuisiner soi-même, bien qu'elles se gardent moins longtemps au frigo.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info