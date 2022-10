Cyril Lignac dévoile sa délicieuse sauce au curcuma

Le curcuma frais est un rhizome comme le gingembre ou encore le wasabi et le raifort. Sa couleur est orange vif et elle teint aussi bien les mains que les ustensiles. Lors de l’usage du curcuma frais, lavez tout de suite les ustensiles et mettez des gants. Cette plante herbacée est surtout répandue dans le sud-est de l'Asie et vous le trouverez en pâte, en poudre et en racine.

Mais comment l'utiliser en cuisine ? Cyril Lignac propose d'en faire une sauce, qui accompagnera à merveille vos poissons et votre purée de carottes par exemple.

Les ingrédients pour 4 personnes

La sauce

250 g de jus de carotte

20 g. de jus de gingembre

60 g de jus de galanga

35 g de purée ou jus de curcuma frais

½ jus de citron vert

200 g de beurre



La purée de carotte

500 g de carottes épluchées et coupées en rondelle

100 g de beurre

8 g de curcuma en poudre

Sel fin



4 pavés de poisson blanc

Huile d’olive



Fleur de sel

Les étapes de la recette



Dans une casserole, mélangez les jus de la sauce et portez à ébullition puis baisser le feu et laisser réduire de moitié. Montez au beurre à l'aide d’un mixeur plongeant et réservez de côté.



Dans une casserole d’eau salée, plongez les rondelles de crottes, laissez-les cuire jusqu’à ce qu’elles soient bien cuites, égouttez-les et versez dans le bol d’un mixeur, ajoutez le beurre et la poudre de curcuma puis commencez à mixer, assaisonnez de sel fin. Réservez dans une casserole.



Ensuite, faites cuire le poisson à la vapeur ou autrement, versez un trait d’huile d’olive.

Déposez dans les assiettes une cuillère de purée, le poisson et nappez de sauce.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info