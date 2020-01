Réforme des retraites : des "régimes spécifiques" pour sortir du conflit ?

publié le 30/12/2019 à 10:25

L'an dernier, le 31 décembre, Emmanuel Macron avait formulé ses vœux aux Français en pleine crise des "gilets jaunes". Cette année, le président de la République devrait prononcer un message "d'apaisement" selon son entourage, en pleine grève contre la réforme des retraites. Pour sortir de l'impasse, des "régimes spécifiques" se mettent en place progressivement, en remplacement des régimes spéciaux.

La nuance est subtile entre les "régimes spéciaux" et les "régimes spécifiques". Avec ces derniers, tout le monde est dans le même système à points, mais on intègre un certain nombre de critères, notamment la pénibilité, pour autoriser certains métiers à partir plus tôt à la retraite, sans décote.

C'est typiquement le cas des danseurs de l'Opéra de Paris, à Garnier et à Bastille, qui partent actuellement à 42 ans à la retraite. Le gouvernement propose de ne faire rentrer dans le système à points que les danseurs recrutés à partir de 2022. C'est la "clause du grand-père".

Un régime "universel", mais que pour le privé ?

Toutes les professions exposées à des risques ou des violences partiront aussi plus tôt : les policiers, gendarmes, contrôleurs aériens à 52 ans, les pompiers, les douaniers, les policiers municipaux à 57 ans. Les militaires devraient même conserver l'ensemble de leurs avantages grâce à une subtilité relevée par Emmanuel Macron lui-même. Un militaire ne touche pas un salaire, mais une solde, et ensuite une pension : c'est un statut différent.

Le personnel aérien a obtenu ces derniers jours de sauver sa caisse de retraite autonome. Les enseignants devraient avoir des salaires plus avantageux en début de retraites. On découvre jour après jour que pour mettre en place un régime universel, le gouvernement est obligé d'accepter un tas d'exceptions. Avec un risque à la fin : que le régime universel ne s'applique qu'aux salariés du privé.