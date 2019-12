publié le 29/12/2019 à 18:11

La gendarmerie des Vosges a trouvé un étonnant moyen de sensibiliser les automobilistes aux dangers de l'alcool au volant en cette période de fêtes. Sur une vidéo Twitter publiée par la compagnie le 29 décembre, les accidents de la route s'enchaînent, plus spectaculaires les uns que les autres, avec la chanson All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey en fond sonore.

Un mélange des genres pour le moins déconcertant. La vidéo se termine par un message, sous forme de pastiche du célèbre titre de la diva américaine : "La seule chose que nous voulons pour 2020, c'est vous en vie. La route ne fait pas de cadeaux, soyez prudents".

Si 87% des Français vont boire de l'alcool au réveillon de la Saint-Sylvestre, moins de la moitié a prévu une solution pour rentrer, selon l'enquête annuelle des associations Prévention Routière et Assurance Prévention publiée vendredi 27 décembre.

All We Want For 2020 Is... 🎶🎶🎶 pic.twitter.com/RZT9Biuqb9 — Gendarmerie des Vosges (@Gendarmerie088) 29 décembre 2019

La gendarmerie des Vosges publie régulièrement des messages de prévention routière, à grands coups de smileys, de gifs, et d'images décalées