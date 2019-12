Réforme des retraites : les danseurs de l'Opéra contre la "clause du grand-père"

et AFP

publié le 29/12/2019 à 11:44

En colère et mobilisés jusqu'à danser des tableaux du célèbre Lac des cygnes sur le parvis de l'Opéra de Paris. Le gouvernement a proposé aux danseurs de l'Opéra de Paris, en grève contre le projet de réforme des retraites, que le nouveau texte entre en vigueur seulement "pour les danseurs recrutés après le 1er janvier 2022", selon une lettre du ministre de la Culture et de Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État aux Retraites, adressée au directeur général de l'Opéra de Paris, Stéphane Lissner, révélée par Les Echos.

Mais la proposition ne séduit pas les "petits rats", comme l'atteste une publication Facebook écrite par plusieurs danseurs : "Il nous est proposé d'échapper personnellement aux mesures, pour ne les voir appliquées qu'aux prochaine générations. Mais nous ne sommes qu'un petit maillon dans une chaîne vieille de 350 ans. Cette chaîne doit se prolonger loin dans le futur. Nous ne pouvons pas être la génération qui aura sacrifié les suivantes", écrivent-ils.



Compte tenu de la "pénibilité" de leur métier et des risques de blessures, l'âge de départ à la retraite est fixé à 42 ans actuellement pour les danseurs de l'Opéra de Paris (Garnier et Bastille). L'Opéra et la Comédie-Française sont les seules institutions culturelles concernées par la réforme du gouvernement. Le régime spécial de l'Opéra date de 1698, sous Louis XIV.

La grève qui touche l'Opéra a entraîné l'annulation de plusieurs spectacles et des pertes s'élevant à 8 millions d'euros, selon les chiffres communiqués par l'institution au début de la semaine.