et AFP

publié le 29/12/2019 à 09:30

Vingt-cinq jours de protestation, et toujours pas d'issue. Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, accuse le gouvernement d'organiser "le bordel" et de jouer "le pourrissement" du conflit sur la réforme des retraites, au 25e jour d'un mouvement social déjà plus long que celui de 1995.

"À l'origine, nous avions encore des réunions prévues en janvier. Mais d'un seul coup, le calendrier s'est accéléré. Ils se sont dit 'on va leur coller les ultimatums pendant les fêtes de Noël'. Emmanuel Macron se veut l'homme du nouveau monde, mais il imite Margaret Thatcher", cingle le dirigeant cégétiste dans un entretien au Journal du Dimanche.

Pour Philippe Martinez, "les grévistes sont déterminés" à obtenir le retrait du projet de "système universel" de retraite par points voulu par l'exécutif, qu'il juge "individualiste".

"Avec la grève, on obtient toujours quelque chose"

"Il y a une vraie colère. Bien sûr, 24 jours sans être payé, c'est dur. Mais ce conflit est le reflet de deux ans et demi de souffrance", fait valoir le numéro un de la CGT, "surpris de la solidarité qui se manifeste", notamment à travers des cagnottes de soutien.

Selon lui, "avec la grève, on obtient toujours quelque chose. Regardez, depuis deux semaines, on apprend chaque jour que tel ou tel régime spécial sera finalement maintenu".

Philippe Martinez attend que le président de la République, lors de ses vœux pour la nouvelle année mardi 31 décembre au soir, reconnaisse "que la majorité des gens ne sont pas contents, qu'il s'est trompé".

"Il a dit qu'il avait changé, qu'il était prêt à l'écoute... Où est l'acte II du quinquennat ? Aujourd'hui, il joue avec le feu : avec le Rassemblement national aux aguets, attiser les rancœurs est dangereux", met en garde le responsable cégétiste.

Depuis le 5 décembre, les syndicats sont mobilisés contre la réforme des retraites engagée par le gouvernement. Annoncée le 11 décembre par le Premier ministre Edouard Philippe, celle-ci prévoit l'instauration d'un système universel par points indexés sur les salaires, la fin des 42 régimes spéciaux, un âge d'équilibre à 64 ans et un basculement à partir de la génération née en 1975.

Autant de lignes rouges pour les partenaires sociaux qui ont appelé au retrait du texte. Néanmoins, le soutien des Français au mouvement s'effrite légèrement selon un sondage Ifop publié le 21 décembre pour Le Journal du dimanche.