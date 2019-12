Réforme des retraites : quels seront vos droits si vous êtes enseignant ?

publié le 19/12/2019 à 14:30

Le gouvernement met en ligne un simulateur permettant aux Français de connaître leurs droits une fois le régime de retraites par point mis en place. Une manière pour l’exécutif de rendre sa réforme plus concrète. Dans un premier temps, une soixantaine de "cas-types" ont été publiés ce jeudi 19 décembre, avant de pouvoir accéder à un simulateur plus complet.

Parmi eux, celui d'Agnès, fonctionnaire de catégorie A, professeure des écoles. Née en 1990, elle aura donc 30 ans en 2020. Elle aura travaillé 13 ans dans le système actuel, et le reste de sa carrière dans le système universel.

En l'état actuel de la réforme, (les négociations, notamment sur les primes, sont toujours en cours) elle perdrait environ 191 euros brut par mois en arrêtant sa carrière à 62 ans. En partant à la retraite à 64 ans, le fameux âge pivot plébiscité par le gouvernement, elle toucherait 176 euros de moins par rapport au système déjà en place. Pour être gagnante, elle devra attendre 67 ans, pour voir sa pension augmenter de 20 euros.

Pour Martin, également professeur des écoles et né en 1980, la baisse des pensions est un peu moins marquée, elle se chiffe en moyenne a une centaine d'euros par mois, par rapport au système actuel. Pour être avantagé par le système par point, il devra aussi attendre 67 ans pour partir en retraite et touchera 42 euros de plus que la pension qui lui est accordée par le régime déjà en place.