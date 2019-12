publié le 31/12/2019 à 07:06

Si vous êtes accroc aux petits granules d'homéopathie, cela risque de vous faire tout drôle à la caisse de votre pharmacie. Dès demain 1er janvier 2020, les médicaments homéopathiques ne seront plus remboursés qu'à hauteur de 15 % au lieu de 30 jusqu'à aujourd'hui. C'est une première étape avant un déremboursement total en 2021.

À la caisse d'une pharmacie de Levallois-Perret, Laure achète de l'arnica, "pour mon fils, je le soigne pas mal à l'homéopathie pour les petits bobos et les petits maux, et pour la prévention". Ces granules pour son fils d'un an et demi, "oui, j'y crois", confie-t-elle.

Selon son pharmacien, "ce sont toujours les gens qui ont le moins de moyen qui sont pénalisés dans la prise en charge de leurs frais de santé." Derrière son comptoir, Laurent Cohen, président des pharmaciens pour l'homéopathie, ne décolère pas. "Ceux qui ont une mutuelle qui couvre bien leurs frais ne sentiront pas du tout cette baisse de remboursement", s'agace-t-il.

Il dit ne pas comprendre cette décision. "Il n'y a pas de raison d'utiliser des médicaments lourds pour la prise en charge de pathologies 'légères' avec des médicaments d'allopathie alors qu'on peut le faire avec des médicaments d'homéopathie." Laurent espère que le gouvernement n'ira pas jusqu'au déremboursement total comme cela est prévu pour 2021.

