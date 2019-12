publié le 30/12/2019 à 15:24

Si les grosses officines en ville tirent leur épingle du jeu, la situation est plus compliquée pour les pharmaciens ruraux. 1.500 établissements ont fermé en 10 ans, dont 228 rien qu'en 2018, un record.

Pour Gilles Bonnefond, le président délégué de l'USPO, l'Union des Syndicats de Pharmaciens d'Officines, ce phénomène tient en 3 points. "Le premier, ça a été une réforme complètement ratée entre 2015 et 2017, qui n'a pas protégé ni anticipé l'évolution de la profession. Le second c'est la baisse des prix des médicaments qui impacte régulièrement les pharmacies et le troisième phénomène, c'est la désertification médicale. Quand vous n'avez plus dans les villages c'est extrêmement compliqué de travailler avec une pharmacie, avec des médecins à 20 km qui ne peuvent pas travailler de la même manière", explique-t-il au micro de RTL.

Pour répondre à cette crise le champ d'action des pharmaciens s’élargit, outre la vaccination il est désormais possible d'effectuer des téléconsultations médicales depuis les officines. Des facteurs de croissance "qui permettent de répondre aux besoins des patients", affirme Gille Bonnefond.