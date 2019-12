publié le 30/12/2019 à 17:10

Cela fait presque un mois que les agents de la SNCF sont en grève. Et le réveillon du 31 décembre ne sera pas épargné. La circulation sera toujours très perturbée sur l'ensemble du réseau mardi 31 décembre. Selon la société ferroviaire, 1 TGV sur 2 circulera en moyenne. Il y aura 1 Transilien sur 4, 5 TER sur 10 et 1 Intercités sur 5.



Tous les TGV, Inoui, Ouigo et Intercités qui circulent jusqu'au 2 janvier 2020 inclus sont garantis et visibles sur l'Assistant SNCF, sur Oui.sncf et tous les autres canaux de vente, indique la SNCF dans son communiqué.

Elle ajoute que des places sont encore disponibles chaque jour dans les TGV et Intercités et appelle les voyageurs à vérifier plusieurs fois les disponibilités sur les sites ou applications dédiés. Par ailleurs, le service Junior et Cie est assuré dans les trains TGV et Intercités garantis jusqu'au 2 janvier.

Focus pour la nuit de la Saint-Sylvestre

Comme chaque année, Île-de-France Mobilités offre la gratuité pour les transports circulant en Île-de-France, à partir de 17h le 31 décembre et jusqu'à 12h au 1er janvier.

Les trains suivants circuleront :

Depuis et vers la gare du Nord :

RER B Nord : 1 train par heure vers Mitry et Roissy à partir de 1h27.

RER D Nord : 1 train par heure vers Villiers-le-Bel et Orry-la-Ville à partir de 01h28.

Ligne H : 1 train par heure vers Montsoult et Pontoise.

Depuis et vers la gare de Paris St-Lazare :

Ligne J : 1 train par heure à partir de 1h

Ligne L : 1 train par heure sur les branches Saint-Nom-la-Bretèche, Versailles Rive Droite et Cergy le Haut à partir de 01h.

Depuis et vers la gare de L'Est :

RER E : 1 train toutes les 2 heures

Ligne P : 1 train toutes les 2 heures sur la branche Meaux.

Le trafic TGV en détails

Axe Est : 3 trains sur 5. Axe Atlantique : 1 train sur 2. Axe Nord : 3 trains sur 5. Axe Sud-Est : 1 train sur 2. Intersecteurs : 2 trains sur 5. Ouigo : 1 train sur 3.

Le trafic TER en détails

Auvergne-Rhône-Alpes : 7 trains sur 10.



Bourgogne-Franche-Comté : 5 trains sur 10.



Bretagne : 5 trains sur 10.



Centre-Val-de-Loire : 4 trains sur 10.



Grand-Est : 5 trains sur 10.



Hauts-de-France : 4 trains sur 10.



Normandie : 4 trains sur 10.



Nouvelle-Aquitaine : 3 trains sur 10.



Occitanie : 4 trains sur 10.



Pays-de-la Loire : . 4 trains sur 10.



Provence-Alpes-Côte-d'Azur : 4 trains sur 10.

Le trafic RER en détails

RER A - 1 train sur 2 en moyenne uniquement aux heures de pointe sur les branches Cergy et Poissy. L’interconnexion est assurée à Nanterre-Préfecture



RER B - 1 train sur 3 en moyenne. L’interconnexion est suspendue en Gare du Nord.



RER C - 1 train sur 4 en moyenne sur les branches Dourdan, Saint Martin d'Étampes, Massy et Versailles Chantiers. Les autres branches ne sont pas desservies.



RER D - Nord : 1 train sur 4 sur la branche Paris - Villiers-le-Bel et Paris-Nord-Orry La Ville.

Sud : 1 train sur 5 sur les branches Paris Gare de Lyon - Corbeil et Paris Gare de Lyon - Melun, complété par 2 allers retours Malesherbes. L’interconnexion est suspendue entre Gare du Nord et Gare de Lyon.



RER E - 1 train sur 3 en moyenne sur la branche Haussmann Chelles et Haussmann Villiers Tournan.

Le trafic francilien en détails

Ligne H - 1 train sur 3 en moyenne et 4 allers retours sur Montsoult Luzarches. La liaison Creil - Persan - Valmondois - Pontoise est assurée partiellement en train et complétée par des bus.



Ligne J - 1 train sur 3 en moyenne sur toutes les branches



Ligne K - 1 train sur 2 sur Paris Crépy + relations en bus entre Crépy et Mitry



Ligne L - 1 train sur 2 sur les branches Paris-Saint-Lazare – Versailles et Paris-Saint Lazare – Saint-Nom-La-Bretèche. Circulation uniquement en heures creuses sur la branche Paris Saint-Lazare - Cergy



Ligne N - 1 train sur 4 sur l'ensemble des branches



Ligne P - 1 train sur 3 en moyenne sur la branche Paris-Est – Meaux. Les branches Provins, Coulommiers, La Ferté-Milon et Esbly ne sont pas desservies.



Ligne R - 2 allers-retours Paris – Montargis.



Ligne U - 1 train sur 2.



Tramway 4 - Fréquence de 15 min sur toutes les branches, de 6h30 à 20h00.



Tramway 11 - Service normal.