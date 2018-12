Santé : Buzyn met en garde les mutuelles sur le reste à charge zéro

publié le 18/12/2018 à 08:14

Une réunion a lieu ce mardi 18 décembre dans la matinée au ministère de la Santé. Au menu : l’évolution du projet reste à charge zéro pour les prothèses dentaires, auditives et de vue. Et manifestement, ce n'est pas un long fleuve tranquille.



La ministre Agnès Buzyn doit étouffer au plus vite les manœuvres de certaines complémentaires du privé et des fonctionnaires qui annoncent d’ores et déjà des hausses de tarifs pour 2019. Ce qui, sur le fond et dans le climat actuel, est ressenti comme un coup de poignard par la ministre.

Les complémentaires santé – assurances, mutuelles ou groupe de prévoyance – ont été associées avec les industriels et les professionnels de santé à cette réforme. Tous se seraient engagés à ne pas alourdir leurs cotisations au-delà de 2,5%. Pour mémoire, leurs tarifs ont augmenté de 47% en 10 ans.

Répercussion des coûts

Ce projet "100% santé" a un coût. Et il faudra bien le répercuter. Mais sa montée en puissance a été étalée sur 3 ans pour justement ne pas trop charger la barque des mutuelles.



Très concrètement, l’impact financier sera quasi imperceptible en 2019, plus sensible en 2020 et effectif en 2021. Par ailleurs, au-delà de leur évolution progressive, ces mesures ne pèseront finalement que marginalement sur l’économie globale des complémentaires : elles ne vont prendre à leur compte que 250 millions d'euros sur 3 ans. Un effort qui est un trait de crayon face aux 54 milliards de cotisations qu’elles prélèvent chaque année.

Participation de la Sécurité Sociale

C'est donc la Sécurité Sociale qui va assumer le coût de cette réforme. Ce projet répond à des exigences évidentes : 3 Français sur 10 ne passent jamais, pour des raisons purement financières, la porte des cabinets dentaires, d’optique ou d’audioprothèse dans notre pays.



La réforme va coûter 1 milliard d'euros. La Sécu va en prendre à sa charge les deux tiers. Le solde, c’est-à-dire au mieux 25% de ces dépenses, seront assurées par les complémentaires. C’est ce rapport qui pousse la ministre à refuser en plus des hausses annuelles traditionnelles toute augmentation spécifique des cotisations.



En bon français, le reste à charge zéro ne doit pas être un effet d’aubaine pour la prolifique industrie des complémentaires, il y a près de 500 organismes qui se partagent ce marché et dont le moins que l’on puisse dire c’est qu’il gagnerait à plus de transparence.

