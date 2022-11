La chronique de Laurent Gerra du jeudi 24 novembre

Jordan Bardella, fraîchement élu président du Rassemblement National, vient de prendre officiellement ses fonctions et a commencé la réorganisation interne du parti de Marine Le Pen.

"Jordan Bardella, depuis votre arrivée à la tête du RN, vous n’avez pas perdu de temps. Vous avez commencé un grand ménage en remplaçant déjà une trentaine de représentants régionaux", annonce Mademoiselle Jade. "D’abord, c’étaient que des vieux qui m’avaient fait des misères quand j’étais petit", rétorque Jordan Bardella. "Bravo, Jordan ! Tu viens d’avouer en direct que tu as fait une purge. Je te félicite ! Pourquoi pas une nuit des longs couteaux pendant qu’on y est !", renchérit Marine Le Pen.

En ces temps de Coupe du monde, toute la Planète foot prend régulièrement des nouvelles de la santé de nos champions tricolores. Heureusement, Didier Deschamps a fait appel à un spécialiste pour s’en occuper, le célébrissime Dr House. "Dans le but de gagner du temps et d'éviter pas mal d'ennuyeux papotages en salle d’opération, je n’irais pas par 4 chemins : c’est pas joli, joli", annonce le spécialiste en précisant : "Benzema a mal au genou, Varane a mal à la cuisse, Mbappé a mal aux orteils, Griezman a mal au mollet, Lloris a mal au talon, Hernandez a une verrue plantaire".

On retrouve maintenant Alain Finkielkraut, pour un nouveau numéro de son émission Taisez-vous, dans laquelle il questionne l’actualité sous un angle philosophique. "Aujourd’hui dans Taisez-vous !, je reçois Michel Houellebecq et Véronique Fougneux, consultante en nouvelle économie, pour parler du Black Friday qui aura lieu vendredi prochain et dont la publicité nous rabâche les oreilles depuis une semaine", détaille le philosophe.

